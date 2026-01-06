ユウキロックの「節約バンザイ！」 第129回
金利0.5％は当たり前の時代へ 2026年“最強銀行4天王”を本気で選んだ
2026年01月06日 07時00分更新
2025年末、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定しました。それに伴い「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」「みずほ銀行」というメガバンク3行が、2月2日から普通預金金利を0.2%から0.3%に引き上げると発表。これを受けてネット銀行各社が動き出しました。さあ、2026年はどの銀行に預金を預けますか？ 今回は、金利0.5％は当たり前。それ以上の高金利を手間なく簡単に獲得できる最強銀行4天王をご紹介します！！これを読んだあとは早速口座開設しましょう！！
※記事内で出てくる金利は全て税引前
注目だけど“4天王漏れ”銀行
まず、今回の4天王から漏れた銀行を紹介します。
1.【みんなの銀行】
金利：年0.8％
開始日：2026年1月30日より
条件：貯蓄預金プレミアム会員（月額600円）
2.【東京スター銀行】
金利：年0.7％
開始日：2026年1月9日
条件：給与振込などの口座指定
3.【住信SBIネット銀行MATSUI Bank】
金利：年0.65％
開始日：2026年2月中旬
条件：松井証券残高合計1000万円以上
これから紹介する4天王銀行よりも高金利なものもありますが、やはり条件のハードルが高すぎます。今年社会人になる方で選べるなら「東京スター銀行」はまだハードルが低い方だと思います。僕の興味があるのは「みんなの銀行」です。とにかくUIが素敵です。一度ご覧になってください。
それでは4天王銀行をご紹介します。
この連載の記事
-
第128回
トピックス2026年に作るべき最強クレカはこれ！最大2万円が“ほぼ放置”でもらえる激甘案件
-
第128回
トピックス【改悪？】楽天“株主優待SIM” 6ヵ月無料でもお得なのか徹底解説
-
第127回
トピックス【年4.2％相当】SBI新生銀行“金利10倍”＆現金2.2万円特典キャンペーン総まとめ
-
第126回
トピックス急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法
-
第125回
トピックス【楽天半額祭】お得すぎ！アマゾン超えのビッグセール「楽天スーパーセール」ついに開始へ
-
第124回
トピックス三井住友カード、ブラックフライデーが激アツ！簡単に1000ポイントを獲得する方法
-
第123回
トピックスAmazonブラックフライデー2025徹底攻略！非プライム勢でも得する裏ワザ教えます
-
第122回
トピックス三菱UFJ、現金配りすぎ祭り！50％還元＆5000円がもらえる大チャンス
-
第121回
トピックス“現金ゼロ”投資で46万円の含み益!? ポイント投資＆運用の始め方
-
第120回
トピックス「無印良品週間」で最大15％還元!? 店舗だけのお得な裏ワザ教えます
- この連載の一覧へ