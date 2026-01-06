2025年末、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定しました。それに伴い「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」「みずほ銀行」というメガバンク3行が、2月2日から普通預金金利を0.2%から0.3%に引き上げると発表。これを受けてネット銀行各社が動き出しました。さあ、2026年はどの銀行に預金を預けますか？ 今回は、金利0.5％は当たり前。それ以上の高金利を手間なく簡単に獲得できる最強銀行4天王をご紹介します！！これを読んだあとは早速口座開設しましょう！！

※記事内で出てくる金利は全て税引前

注目だけど“4天王漏れ”銀行

まず、今回の4天王から漏れた銀行を紹介します。

1.【みんなの銀行】 金利：年0.8％

開始日：2026年1月30日より

条件：貯蓄預金プレミアム会員（月額600円） 2.【東京スター銀行】 金利：年0.7％

開始日：2026年1月9日

条件：給与振込などの口座指定 3.【住信SBIネット銀行MATSUI Bank】 金利：年0.65％

開始日：2026年2月中旬

条件：松井証券残高合計1000万円以上

これから紹介する4天王銀行よりも高金利なものもありますが、やはり条件のハードルが高すぎます。今年社会人になる方で選べるなら「東京スター銀行」はまだハードルが低い方だと思います。僕の興味があるのは「みんなの銀行」です。とにかくUIが素敵です。一度ご覧になってください。

それでは4天王銀行をご紹介します。