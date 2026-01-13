JCB、最大20％還元　新ポイント「J-POINT」始動

ジェーシービー（JCB）は1月13日より、新しい会員向けポイントサービス「J-POINT」を開始した。
J-POINTは従来の「Oki Dokiポイント」に代わる制度で、200円ごとに1ポイントが貯まる仕組み。買い物単位ではなく、毎月の利用金額の合計に対してポイントを付与するため、少額の決済が多いユーザーでもポイントを貯めやすい点がメリットだ。
利用額に応じて翌月にボーナスポイントを付与する「J-POINTボーナス」や、ネットショッピング時に専用サイトを経由することでポイントが貯まる「J-POINTモール」、登録した対象事業者のサービスを利用するとポイント還元率が最大10％となる「J-POINTパートナー」など、複数の関連サービスも用意する。
なかでもJ-POINTパートナーについては、1月13日から3月31日まで開催する新規入会キャンペーンの特典（条件を満たした場合に最大10％還元）と組み合わせることで、最大20％まで還元率を上げることも可能だ。
「【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20％還元キャンペーン」（概要）
新規入会期間：2026年1月13日～3月31日
MyJCBアプリログイン期間：
・1月入会：2026年1月13日～3月15日
・2月入会：2026年2月1日～4月15日
・3月入会：2026年3月1日～5月15日
利用対象期間：
・1月入会：2026年1月13日～3月15日
・2月入会：2026年2月1日～4月15日
・3月入会：2026年3月1日～5月15日
対象カード：
・JCBカード W
・JCBカード W plus L
・JCBカード S
・JCBゴールド
・JCBプラチナ
参加方法：
1.新規入会期間中に対象カードに新規入会（一部対象外のケースあり）
2.入会月ごとに指定された期間中に「MyJCBアプリ」へログイン
3.J-POINTパートナーサイトで利用予定の対象優待店をポイントアップ登録
4.入会月ごとに指定された利用対象期間中に、ポイントアップ登録した対象優待店でJCBカードを利用
特典：利用金額の最大20％分のJ-POINTを還元
（内訳）
・ポイントアップ登録で最大10％還元
・新規入会＆対象期間限定で最大10％（最大8000ポイント）還元