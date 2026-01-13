JCB、最大20％還元　新ポイント「J-POINT」始動

ジェーシービー（JCB）は1月13日より、新しい会員向けポイントサービス「J-POINT」を開始した。

J-POINTは従来の「Oki Dokiポイント」に代わる制度で、200円ごとに1ポイントが貯まる仕組み。買い物単位ではなく、毎月の利用金額の合計に対してポイントを付与するため、少額の決済が多いユーザーでもポイントを貯めやすい点がメリットだ。

利用額に応じて翌月にボーナスポイントを付与する「J-POINTボーナス」や、ネットショッピング時に専用サイトを経由することでポイントが貯まる「J-POINTモール」、登録した対象事業者のサービスを利用するとポイント還元率が最大10％となる「J-POINTパートナー」など、複数の関連サービスも用意する。

なかでもJ-POINTパートナーについては、1月13日から3月31日まで開催する新規入会キャンペーンの特典（条件を満たした場合に最大10％還元）と組み合わせることで、最大20％まで還元率を上げることも可能だ。