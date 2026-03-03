このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第138回

40％還元はヤバい…　Amazon新生活セール最強決済まとめ

2026年03月03日 07時00分更新

文● ユウキロック

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazon2026年のセール開幕戦となる「新生活セール」が開催されます。今年の「新生活セール」は一味も二味も違います。なんと初となる先行セールが開催されます。全日程をまとめてみました。

・新生活先行セール
2026年3月3日(火) 0:00 ～ 2026年3月5日(木) 23:59（3日間）

・新生活セール（本番）
2026年3月6日(金) 0:00 ～ 2026年3月9日(月) 23:59（4日間）

　合計7日間のセールとなります。そしてご覧の通り「先行セール」は0時から開始しました。そして今回は「新生活セール」。大注目なのが決済方法です。Amazonで1番お得に決済ができるクレジットカード「Amazon Mastercard」を遥かに凌ぐ30%還元！！さらに40%還元！！お祭り騒ぎの決済方法が目白押しです！！Amazon「新生活セール」を最大級にお得にする決済方法をご紹介します。最後まで読んでね！！

まずはポイントアップキャンペーンの紹介から

　まずは毎回恒例のポイントアップキャンペーンの紹介からです。「わかってるわ！！」と言う方は飛ばしてください。ただ、エントリーは忘れずに。

　まずサイトに行って「キャンペーンにエントリーする」ボタンをクリックします。そして期間中、合計税込10000円以上の買い物をすればポイントが還元されます。ポイントアップ方法の詳細はこちらです。

【ポイントアップキャンペーン】詳細（エントリー必須）

1.プライム会員なら＋1.5%
2.Amazon Mastercardでの支払いで＋3%（通常還元率を含む）
3.コカ・コーラ社の商品＋4%
4.HUAWEI社製の製品＋4%
5.対象カテゴリー商品の購入＋5.5%

※3と4は販売元と出荷元がの商品に限る

　まず1に関してですが、今回の「新生活セール」は「プライムデー」と違い、非会員の方でもポイントは付きませんが参加はできます。ただ、送料やポイント還元などを考えた場合、会員になることをオススメします。30日間の無料体験登録も対象となりますし、Amazonでは「紹介プログラム」といって、紹介された人が会員登録と30日以内に2000円以上の買い物をすれば、紹介者共々1000ポイントがプレゼントされる制度があります。会員になってみましょう。

　5ですが、対象カテゴリーは人によって違います。僕のカテゴリーは「ドラッグストア」「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」でした。

　ポイントはセール終了後、40日間程度で付与されます。マイポイントページで確認してください。そして今回はポイント還元だけでなく、10万ポイントが当選するチャンスもありますのでさらに楽しみにしておきましょう。

　それでは3%還元の「Amazon Mastercard」を凌ぐ、超高還元決済方法をご紹介しましょう。こちらです。

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥52,800
2
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
3
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
￥9,600
4
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥29,800
5
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 X1502VA 15.6インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 8.9時間 重量1.7kg PC Game Pass 3ヶ月利用権付き クワイエットブルー X1502VA-I7H161W
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 X1502VA 15.6インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 8.9時間 重量1.7kg PC Game Pass 3ヶ月利用権付き クワイエットブルー X1502VA-I7H161W
￥104,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥1,880
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
7
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
8
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥2,000
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,390
10
Amazonベーシック USB-A -ライトニングケーブル ナイロン iPhone充電 Apple MFi認証 iPhone 14/14 Pro/13/13 Pro/12/SE(第2世代)/iPad 各種対応(シルバー 0.9m)
Amazonベーシック USB-A -ライトニングケーブル ナイロン iPhone充電 Apple MFi認証 iPhone 14/14 Pro/13/13 Pro/12/SE(第2世代)/iPad 各種対応(シルバー 0.9m)
￥980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン