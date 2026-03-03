ユウキロックの「節約バンザイ！」 第138回
40％還元はヤバい… Amazon新生活セール最強決済まとめ
2026年03月03日 07時00分更新
Amazon2026年のセール開幕戦となる「新生活セール」が開催されます。今年の「新生活セール」は一味も二味も違います。なんと初となる先行セールが開催されます。全日程をまとめてみました。
・新生活先行セール
2026年3月3日(火) 0:00 ～ 2026年3月5日(木) 23:59（3日間）
・新生活セール（本番）
2026年3月6日(金) 0:00 ～ 2026年3月9日(月) 23:59（4日間）
合計7日間のセールとなります。そしてご覧の通り「先行セール」は0時から開始しました。そして今回は「新生活セール」。大注目なのが決済方法です。Amazonで1番お得に決済ができるクレジットカード「Amazon Mastercard」を遥かに凌ぐ30%還元！！さらに40%還元！！お祭り騒ぎの決済方法が目白押しです！！Amazon「新生活セール」を最大級にお得にする決済方法をご紹介します。最後まで読んでね！！
まずはポイントアップキャンペーンの紹介から
まずは毎回恒例のポイントアップキャンペーンの紹介からです。「わかってるわ！！」と言う方は飛ばしてください。ただ、エントリーは忘れずに。
まずサイトに行って「キャンペーンにエントリーする」ボタンをクリックします。そして期間中、合計税込10000円以上の買い物をすればポイントが還元されます。ポイントアップ方法の詳細はこちらです。
【ポイントアップキャンペーン】詳細（エントリー必須）
1.プライム会員なら＋1.5%
2.Amazon Mastercardでの支払いで＋3%（通常還元率を含む）
3.コカ・コーラ社の商品＋4%
4.HUAWEI社製の製品＋4%
5.対象カテゴリー商品の購入＋5.5%
※3と4は販売元と出荷元がの商品に限る
まず1に関してですが、今回の「新生活セール」は「プライムデー」と違い、非会員の方でもポイントは付きませんが参加はできます。ただ、送料やポイント還元などを考えた場合、会員になることをオススメします。30日間の無料体験登録も対象となりますし、Amazonでは「紹介プログラム」といって、紹介された人が会員登録と30日以内に2000円以上の買い物をすれば、紹介者共々1000ポイントがプレゼントされる制度があります。会員になってみましょう。
5ですが、対象カテゴリーは人によって違います。僕のカテゴリーは「ドラッグストア」「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」でした。
ポイントはセール終了後、40日間程度で付与されます。マイポイントページで確認してください。そして今回はポイント還元だけでなく、10万ポイントが当選するチャンスもありますのでさらに楽しみにしておきましょう。
それでは3%還元の「Amazon Mastercard」を凌ぐ、超高還元決済方法をご紹介しましょう。こちらです。
