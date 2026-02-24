このページの本文へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第137回

普通預金で年0.9％!?　“金利最強銀行”ランキング2026

2026年02月24日 07時00分更新

文● ユウキロック

Flow in edgewise, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

　4月から新社会人となる方、銀行口座をお決まりですか？この時期は口座開設キャンペーンが熱い季節です。そして今年はさらに熱い。なぜならここでも紹介したように、昨年12月にメガバンク３社が、普通預金金利を引き上げたことによりネット銀行や地方銀行を巻き込んだ「金利競争」に突入。やり方次第で、普通預金でも0.7％〜0.9％を狙える時代が来ました。ということで今回はメガバンク3行の口座開設キャンペーンの紹介と「2026年最新・100万円までの普通預金金利最強ランキング」を発表いたします。これを参考にメインバンクを決めてみてはいかがですか？最後まで読んでね！！

6万円分超もらえる! 口座開設キャンペーンが熱い

　まずはメガバンク3行から。会社の都合でメガバンクは持っておかないとという方は多いはず。口座開設するにはベストなタイミングです。3行のキャンペーンをざっくり紹介します。

●三菱UFJ銀行

【エムットでスタート！新生活キャンペーン 現金最大30000円プレゼント】

キャンペーン期間：2026年3月31日まで

※他のキャンペーンを含めると最大6万7500円相当プレゼント

●三井住友銀行

【Olive総力還元祭 2万円相当プレゼント】

キャンペーン期間：2026年4月30日まで

※他のキャンペーンを含めると最大6万7600円相当プレゼント

●みずほ銀行

【新生活キャンペーン 最大40000円相当プレゼント】

キャンペーン期間：2026年6月1日まで

※口座開設以外も含めて最大4万円相当となります

　この3行の中で最大の注目は「三菱UFJ銀行」だと思います。簡単な内訳はこちらです。

口座開設＋15万入金（要エントリー）　　　 　　　　 3万円（現金）

三菱UFJカード発行＋条件達成　　　　　　　　　　 10000円分（ポイント）

三菱UFJデビット入会＋利用（要エントリー）　　　　 1000円（現金）

「COIN+」連携＋初回チャージ（要エントリー）　　 5000円分（残高）

三菱UFJeスマート証券口座開設＋入金（要エントリー）　2万円（現金）

口座紹介プランへの参加（要エントリー） 　　　 1500円（現金）

合計6万7500円相当

　僕は「三菱UFJ銀行」の口座も「三菱UFJカード」も持っていますし、キャッシュカードも「三菱UFJデビット」に変えました。「COIN+」も作りましたし、ぶっちゃけていいますと「三菱UFJeスマート証券」はこのキャンペーンのためだけに開設して10万円を入金しています。「これは厳しいな」みたいな項目がほとんどなく、多少資金は入りますが、6万7500円相当を手に入れることが出来ると思います。残りの2行ですが「給与受取」「NISA口座開設」「外貨預金」など、ハードルが高めな内容が多いです。キャンペーンのために無理やり口座を作る方は、別にいいのですが危険なこともあります（後述します）。

※条件等、細かい部分はサイトでご確認ください

