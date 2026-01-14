このページの本文へ

アイ・オー、165型番で値上げ　SSDは最大約1.8万円アップ

2026年01月14日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

アイ・オー・データ機器のロゴ

　アイ・オー・データ機器は1月14日、SSDやHDD、NASなど165型番で価格改定を実施した。

　主な対象製品と改定後の価格は以下のとおり。

●価格改定対象製品と改定後の価格（一例）

■SSD

・SSMG-UWC4：9万8120円（1万8480円値上げ）
・R-SSPT-UF4：9万8120円（1万4520円値上げ）
・AVSSD-RS2：6万1160円（1万2210円値上げ）　など

■据え置きHDD

・HDD-UT6KB：3万2890円（3630円値上げ）
・HDJA-UT1R：2万1890円（2530円値上げ）　など

■24時間録画対応HDD

・AVHD-US6/U：3万5420円（3740円値上げ）
・AVHD-AS2/U：2万5520円（2420円値上げ）
・AVHD-AS4/U：3万1680円（1210円値上げ）　など

■個人・家庭向けNAS

・HDL2-LE08：7万3480円（7040円値上げ）
・HDL2-TA8：6万7320円（4180円値上げ）
・HDL1-LE02：3万470円（4950円値上げ）　など

　ほかにもNASの交換用HDDや法人向け製品など、複数のジャンルで価格を改定。このうちWDブランドのポータブルSSDについては、標準価格を具体的な金額からオープン価格に変更している。

■関連サイト

