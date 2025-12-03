セガは12月3日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」特別版を、7日間にわたり「『龍が如く』20周年スペシャルWEEEEEEEK 」としてYouTube Liveにて配信すると発表。配信日は、2025年12月7日～12月13日まで。

●「『龍が如く』キャラクター総選挙」結果発表＆カウントダウンパーティー

YouTube：https://www.youtube.com/live/LajOr2f1YNs

『龍が如く』20周年を迎える2025年12月8日の前日は、約1500名のキャラクターから舞台に登場する10名を決定する、「『龍が如く』キャラクター総選挙」の結果を発表。さらに「龍が如くスタジオ」の開発スタッフや、豪華ゲストとのトークを交えつつ、20周年に向けたカウントダウンを行う。

●番組概要

番組名：「『龍が如く』キャラクター総選挙」結果発表＆カウントダウンパーティー

放送日時：2025年12月7日 21時30分～24時（予定）

出演者：

中谷一博さん（『龍が如く』錦山彰役・『龍が如く７ 光と闇の行方』『龍が如く８』春日一番役・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』ゴロー役）

谷田歩さん（『龍が如く６ 命の詩。』小清水寛治役・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』ロドリゲス役）

小原雅人さん（『龍が如く 極』『龍が如く 極２』須藤純一役・『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』刑務官 斉藤役・『龍が如く５ 夢、叶えし者』クリスティーナ役）

江頭宏哉さん（『龍が如く０ 誓いの場所』カツアゲ君役・『龍が如く７ 光と闇の行方』グレート平塚役）



横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

堀井亮佑氏（龍が如くシリーズチーフディレクター）

伊東豊氏（龍が如くスタジオ技術責任者）

三嶽信明氏（龍が如くシリーズアートディレクター）

深川大輔氏（龍が如くスタジオ映像監督・デザインパート責任者）

反町孝之氏（龍が如くスタジオチーフアニメーションディレクター）

森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

■「龍が如くスタジオ」まいにち配信

2025年12月8日から12日まで、毎日「龍が如くスタジオ」の開発スタッフおよびマーケティングメンバーによる日替わり配信を実施する。毎日20時から配信予定の番組は、各チームが趣向を凝らした企画をお届け。視聴数やいいね数などに応じたポイントで、どのチームの配信が良かったかを競いあう。

結果は2025年12月13日配信予定の「『龍が如く』20周年記念特大放送」にて発表予定。優勝賞品は「龍が如くスタジオ」が送る新作、『STRANGER THAN HEAVEN』出演権だ。どのチームが優勝するのか、各チームをぜひ応援しよう。

●番組概要

番組名：「龍が如くスタジオ」まいにち配信

放送日時：2025年12月8日～12月12日 各日20時～21時（予定）

出演者：

【2025年12月8日／龍スタTV・SNSチーム】

森山彩乃氏（龍スタTV MC）

斉藤慎悟氏（龍スタTV制作スタッフ）

ケビン氏（龍スタTV制作スタッフ）

おおのさん（龍スタTV構成作家）

ガーリィレコードチャンネル

【2025年12月9日／コミュニティマネジメントチーム】

H城所氏（龍が如くPR担当）

村田氏（龍が如くコミュニティ担当）

佐藤氏（龍が如くコミュニティ担当）

【2025年12月10日／開発チーム】

堀井亮佑氏（龍が如くシリーズチーフディレクター）

反町孝之氏（龍が如くスタジオ チーフアニメーションディレクター）

樋口きらら氏（龍が如くスタジオ プランナー）

青木千紘氏（龍が如くスタジオ サウンド）

吉田沙織氏（龍が如くスタジオ サウンド）

梶木慎介氏（龍が如くスタジオ デザイナー）

【2025年12月11日／トランスメディアチーム】

向大地氏（龍が如くブランドマーケティングディレクター）

ななこ氏（龍が如く グッズ担当）

間瀬氏（龍が如く ブランドマネージャー）

荒木氏（龍が如く シニアブランドマネージャー）

島津氏（グラウンディングラボ代表 「冠婚葬祭展」プロデュース）

【2025年12月12日／マーケチーム】

山藤雅也氏（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）

ほか、マーケメンバー

■まいにち？ミラー配信

2025年12月8日から12月12日まで配信する「まいにち配信」を不定期で、横山代表・阪本シリーズチーフプロデューサーがミラー配信を実施する。

※配信は不定期となり、実施のない日程もございます

■『龍が如く』20周年記念特大放送

最終日の20周年記念特大放送では、『STRANGER THAN HEAVEN』出演権をかけた「まいにち配信」の優勝チームを決定。そして、豪華なゲストを招いてこれまでの「龍が如く」の歴史、これからの「龍が如く」をゲストを交えて語っていく。

●番組概要

番組名：『龍が如く』20周年記念特大放送

放送日時：2025年12月13日 18時～21時（予定）

出演者：

黒田崇矢さん（「龍が如く」シリーズ 桐生一馬役）

宇垣秀成さん（「龍が如く」シリーズ 真島吾朗役）

中谷一博さん（『龍が如く』錦山彰役・『龍が如く７ 光と闇の行方』『龍が如く８』春日一番役・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』ゴロー役）

笠松将さん（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』島袋力也役）

宮迫博之さん（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』神田強役・『龍が如く６ 命の詩。』南雲剛役）

大東駿介さん（『龍が如く５ 夢、叶えし者』馬場茂樹役、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』モーティマー役）

中野英雄さん（『龍が如く０ 誓いの場所』渋澤啓司役）

本宮泰風さん（『龍が如く７外伝 名を消した男』獅子堂康生役）

山口祥行さん（『龍が如く７外伝 名を消した男』鶴野裕樹役）



横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

堀井亮佑氏（龍が如くシリーズチーフディレクター）

向大地氏（龍が如くブランドマーケティングディレクター）

山藤雅也氏（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）

H城所氏（龍が如くPR担当）

森山彩乃氏（『龍が如く』プロモーション担当）