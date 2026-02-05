セガは2月4日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第47回を、YouTube Live／ニコニコ生放送にて配信すると発表。配信日時は、2026年2月10日20時より。

第47回配信は、2月12日に発売を控える『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』を大特集！ 桐生一馬役の黒田崇矢さん、神田強役の宮迫博之さんをゲストに迎えてお届けするという。

さらに、「『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト」スペシャルアンバサダーのksonさん、ドグマ風見さんが実際にゲームをプレイし、「極からプレイする？外伝からプレイする？」をテーマに新作を語っていく。

発売直前ならではの盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■【龍スタTV#47】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！極or外伝どっちからプレイする？

YouTube：https://youtube.com/live/7wCglSfda04

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349784815

【番組概要】

番組名：【龍スタTV#47】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！極or外伝どっちからプレイする？

放送日時：2026年2月10日20時～

出演者：黒田崇矢さん（桐生一馬役）

宮迫博之さん（神田強役）

ksonさん（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）

ドグマ風見さん（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）



横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

堀井亮佑氏（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）

ななこ氏（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）