黒田崇矢さんと宮迫博之さんがゲスト出演！
2月10日配信の「龍スタTV」は『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！
セガは2月4日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第47回を、YouTube Live／ニコニコ生放送にて配信すると発表。配信日時は、2026年2月10日20時より。
第47回配信は、2月12日に発売を控える『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』を大特集！ 桐生一馬役の黒田崇矢さん、神田強役の宮迫博之さんをゲストに迎えてお届けするという。
さらに、「『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト」スペシャルアンバサダーのksonさん、ドグマ風見さんが実際にゲームをプレイし、「極からプレイする？外伝からプレイする？」をテーマに新作を語っていく。
発売直前ならではの盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■【龍スタTV#47】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！極or外伝どっちからプレイする？
YouTube：https://youtube.com/live/7wCglSfda04
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349784815
【番組概要】
番組名：【龍スタTV#47】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！極or外伝どっちからプレイする？
放送日時：2026年2月10日20時～
出演者：黒田崇矢さん（桐生一馬役）
宮迫博之さん（神田強役）
ksonさん（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）
ドグマ風見さん（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）
横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）
堀井亮佑氏（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）
ななこ氏（『龍が如く』グッズ担当）
森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。