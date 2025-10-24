『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』特集や「冠婚葬祭展」の続報もお届け！

セガは10月24日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第44回をYouTube Liveとニコニコ生放送にて配信すると発表。配信日時は、2025年10月31日20時より。

本番組では、前回に続き「20周年特別企画！過去作超裏話」をお届け。「龍が如く」に初めて触れる人からファンの人まで幅広く「龍が如く」シリーズを知ってもらうよう、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返っていくという。今回は、『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』をピックアップする。

さらに、「龍が如く」20周年記念新プロジェクトの発表や、「冠婚葬祭展」の続報、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の最新情報も紹介。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

なお、本編開始前の15分前からはガーリィレコードチャンネルのメンバーが、発売中のレーシングゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』をプレイする事前配信を放送。無料アップデートで参戦する「春日一番」の先行プレイの様子をお届けするので、こちらもお見逃しなく。

■【龍スタTV#44】『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』開発裏話＆20周年新プロジェクト始動発表！

YouTube：https://youtube.com/live/jrUQzvhpEKo

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349017147

【番組概要】

番組名：【龍スタTV#44】『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』開発裏話＆20周年新プロジェクト始動発表！

放送日時：2025年10月31日20時～

出演者：ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん／フェニックスさん／雨野宮将明さん／太郎さん）

横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

ななこ氏（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

事前配信出演者：H城所氏（『龍が如く』PR担当）