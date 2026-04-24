セガは4月23日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第49回を、YouTube Live／ニコニコ生放送で配信すると発表。配信日時は、2026年4月28日20時より。

第49回配信では、ガーリィレコードチャンネルが挑戦する「『龍が如く』公認アンバサダーへの道」最終回をお届け。クイズに正解し、公認アンバサダーを勝ち取ることができるのか？

また、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返る「過去作超ウラバナシ」では、『龍が如く６ 命の詩。』をピックアップ。さらに、舞台「龍が如く」についての最新情報も紹介するので、ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：【龍スタTV#49】いよいよアンバサダーが決定！『龍が如く６ 命の詩。』過去作超ウラバナシ最終回！＆舞台最新情報！

配信日時：2026年4月28日20時～

出演者：ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん／フェニックスさん／雨野宮将明さん／太郎さん）

横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（「龍が如く」シリーズチーフプロデューサー）

ななこ氏（「龍が如く」グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／「龍が如く」プロモーション担当）

配信URL：

YouTube：https://www.youtube.com/live/5bR8Mv_GnO0

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350327497