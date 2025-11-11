セガは11月11日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第45回を、YouTube Live／ニコニコ生放送にて配信すると発表。配信日時は2025年11月17日20時より。

第45回配信では、前回に続き「20周年特別企画！過去作超裏話」をお届け。「龍が如く」に初めて触れる人からファンの人まで幅広く「龍が如く」シリーズを知ることができるよう、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返っていく。今回は、『龍が如く OF THE END』をピックアップする。

さらに、最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』最新情報や、「龍が如く」20周年スペシャル配信の情報、20周年記念企画の新情報、「冠婚葬祭展」の続報もお届け。ぜひともチェックしよう。

■【龍スタTV#45】『龍が如く OF THE END』開発裏話＆20周年新情報！

■番組概要

番組名：【龍スタTV#45】『龍が如く OF THE END』開発裏話＆20周年新情報！

放送日時：2025年11月17日20時～

出演者：

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん／フェニックスさん／雨野宮将明さん／太郎さん）

横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

ななこ氏（「龍が如く」グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／「龍が如く」プロモーション担当）

事前配信出演者：H城所氏（「龍が如く」PR担当）

配信URL：

YouTube：https://youtube.com/live/nbnQuAQviFk

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349115913