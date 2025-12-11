セガは12月10日、これまでの「龍が如く」の歴史をゲストの皆様と語りつくす「『龍が如く』20周年記念特大放送」を、YouTube Live／ニコニコ生放送にて配信すると発表。配信日時は、2025年12月13日18時より。

本番組では、「『龍が如く』20周年スペシャルWEEEEEEEK」の最後を飾るにふさわしい内容をお届け。これまでの「龍が如く」の歴史を豪華ゲストと語りつくす。

また、12月12日までは「龍が如くスタジオ」の開発スタッフおよびマーケティングメンバーによる日替わり配信を実施中だ。

●『龍が如く』20周年記念特大放送

YouTube：https://www.youtube.com/live/nLxfj7gXE1E

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349268673

●番組概要

番組名：『龍が如く』20周年記念特大放送

放送日時：2025年12月13日18時～21時（予定）

出演者（出演順）：

黒田崇矢さん（『龍が如く』シリーズ 桐生一馬役）

宇垣秀成さん（『龍が如く』シリーズ 真島吾朗役）

笠松将さん（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』島袋力也役）

中野英雄さん（『龍が如く０ 誓いの場所』渋澤啓司役）

大東駿介さん（『龍が如く５ 夢、叶えし者』馬場茂樹役、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』モーティマー役）

宮迫博之さん（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』神田強役・『龍が如く６ 命の詩。』南雲剛役）

本宮泰風さん（『龍が如く７外伝 名を消した男』獅子堂康生役）

山口祥行さん（『龍が如く７外伝 名を消した男』鶴野裕樹役）

中谷一博さん（『龍が如く』錦山彰役・『龍が如く７ 光と闇の行方』『龍が如く８』春日一番役・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』ゴロー役）



横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

樋口きらら氏（龍が如くスタジオ プランナー）

山藤雅也氏（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）

向大地氏（龍が如くブランドマーケティングディレクター）

H城所氏（龍が如くPR担当）

森山彩乃氏（『龍が如く』プロモーション担当）

■「龍が如くスタジオ」まいにち配信

2025年12月12日まで、毎日「龍が如くスタジオ」の開発スタッフおよびマーケティングメンバーによる日替わり配信を実施中。

毎日20時から配信予定の番組は、各チームが趣向を凝らした企画をお届け。視聴数やいいね数などに応じたポイントで、どのチームの配信が良かったかを競いあっている。

結果は2025年12月13日配信予定の「『龍が如く』20周年記念特大放送」にて発表予定だ。

●番組概要

番組名：「龍が如くスタジオ」まいにち配信

放送日時：2025年12月8日～12月12日 各日20時～21時（予定）

出演者：

＜今後の配信予定＞

【2025年12月11日 トランスメディアチーム】

向大地氏（龍が如く ブランドディレクター）

ななこ氏（龍が如く グッズ担当）

間瀬氏（龍が如く ブランドマネージャー）

荒木氏（セガ シニアブランドマネージャー）

島津氏（グラウンディングラボ代表 「冠婚葬祭展」制作運営）

【2025年12月12日 マーケチーム】

山藤雅也氏（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）

ほか、マーケメンバー

＜配信終了分＞

【2025年12月8日 龍スタTV・SNSチーム】

アーカイブ：https://www.youtube.com/live/EyLYhH02Lug

森山彩乃氏（龍スタTV MC）

斉藤慎悟氏（龍スタTV制作スタッフ）

ケビン氏（龍スタTV制作スタッフ）

おおのさん氏（龍スタTV構成作家）

ガーリィレコードチャンネル

【2025年12月9日 コミュニティマネジメントチーム】

アーカイブ：https://www.youtube.com/live/wK0TVUV7PHc

H城所氏（龍が如くPR担当）

村田氏（龍が如くコミュニティ担当）

佐藤氏（龍が如くコミュニティ担当）

【2025年12月10日 開発チーム】

アーカイブ：https://www.youtube.com/live/VdIkp0dENlM

堀井亮佑氏（龍が如くシリーズチーフディレクター）

反町孝之氏（龍が如くスタジオ チーフアニメーションディレクター）

樋口きらら氏（龍が如くスタジオ プランナー）

青木千紘氏（龍が如くスタジオ サウンド）

吉田沙織氏（龍が如くスタジオ サウンド）

梶木慎介氏（龍が如くスタジオ デザイナー）

■まいにち？ミラー配信

横山代表・阪本シリーズチーフプロデューサーが、不定期で「まいにち配信」をミラー配信している。

※配信は不定期となり、実施のない日程もございます