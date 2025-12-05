セガは12月5日、グループ会社のThe Creative Assembly Limitedによる特別番組「Total War 25周年記念 新作発表会」にて、「Total War」シリーズ最新作『トータルウォー：メディーバル３』の制作が決定したと発表。本作は日本語対応予定だ。

●トータルウォー：メディーバル３ アナウンストレーラー

https://youtu.be/D1rXQEUw8-E

■『トータルウォー：メディーバル３』

『トータルウォー：メディーバル３』は、中世を舞台とする「Total War」シリーズの最新作。過去作の精神を受け継ぎながら、シリーズに新たな革新をもたらす作品として開発を進めているという。

本作は「究極の中世戦略サンドボックス」をコンセプトに、プレイヤーが領土を築き、歴史を再構築し、かつてない没入感で中世世界を体験できるよう設計しているとのこと。歴史的な精密さと高い自由度を兼ね備え、「続編」の枠を超えた「Total War」シリーズの新章となることを目指しているという。

■「The Game Awards 2025」での発表にも注目！

2025年12月12日開催の 「The Game Awards 2025」にて、「Total War」シリーズのさらなる新作タイトルを発表する。本作は「Total War」シリーズ史上最も野心的で、新たな時代の幕開けを告げるタイトルになるとのことなので、ぜひ続報に期待しよう。

「新作発表会」では、ほかにも「Total War」シリーズに関するさまざまな新情報を公開している。発表会のダイジェスト映像も公開しているので、ぜひチェックしてみよう。

●Total War 25周年記念 新作発表会 ダイジェスト

https://youtu.be/u8bGy7oRnbQ

■『Total War: WARHAMMER III』新DLC『Lords of the End Times』

2026年夏配信予定の『Lords of the End Times Pack』は、『Total War: WARHAMMER III』向けのダウンロードコンテンツ（DLC）。本DLCでは、大規模キャンペーン「Immortal Empires」に4人の新たなレジェンダリーロードが参戦する。

発表会では、失われた力を取り戻し、世界を不死へと引きずり込むために復活した伝説のネクロマンサー「Nagash」が公開された。

これらの新レジェンダリーロードの追加は、今後予定されている無料アップデート「End Times」の序章となる。「End Times」では、WARHAMMERの伝承をもとにした黙示録的なシナリオや大規模な変動イベントが追加され、戦略性と生存力が試される、これまでにないキャンペーンが展開される。

※『Total War: WARHAMMER III』は、正式な日本語サポートをしておりません。

■「Total War: WARHAMMER」シリーズ最新アップデート＆新DLC情報

「Total War: WARHAMMER」シリーズに関する複数の新コンテンツと、新たな取り組みを発表。

＜『Total War: WARHAMMER III』新DLC『Tides of Torment』＞

『Tides of Torment』では、ハイエルフ、ノルスカ、スラーネッシュの3勢力に、それぞれ新たなレジェンダリーロードが追加され、戦略の幅がさらに広がる。

＜『Total War: WARHAMMER III』大規模キャンペーン「Immortal Empires」の無料開放＞

「Immortal Empires」が『Total War: WARHAMMER』および『Total War: WARHAMMER II』のプレイヤーにも無料で開放された。これにより、シリーズ最大級のスケールを誇る壮大なキャンペーンを、より多くのプレイヤーが体験できるようになった。

※『Total War: WARHAMMER』シリーズは、正式な日本語サポートをしておりません。

「Total War」シリーズのさらなる展開に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：トータルウォー：メディーバル３

ジャンル：ストラテジー

販売：The Creative Assembly Limited

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

©SEGA. All rights reserved. Creative Assembly, the Creative Assembly logo, Total War and the Total War logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

© Copyright Games Workshop Limited 2025. Warhammer, the Warhammer logo, GW, Games Workshop, The Game of Fantasy Battles, the twin-tailed comet logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under license.