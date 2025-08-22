セガは8月22日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第43回を、YouTube Live、ニコニコ生放送にて配信することが決定したと発表。配信日時は、2025年8月28日20時より。

「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる「龍スタTV」。第43回配信は、龍が如くスタジオから重大予告が……!? ぜひお見逃しなく。

また、前回に続き「20周年特別企画！過去作超裏話」をお届け。『龍が如く』に初めて触れる人からファンの人まで幅広く「龍が如く」シリーズを知ってもらえるよう、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返っていく。今回は、『龍が如く 見参！』をピックアップする。

さらに、番組後半では「『龍が如く』20周年記念 コスプレイヤーオーディション」の合格者発表も実施するという。なお、本編開始の3分前からは、PR担当のH城所氏が出演者に突撃インタビューを行う事前配信を放送するので、要チェックだ。

【龍スタTV#43】龍が如くスタジオからの「重大予告」＆『龍が如く 見参！』

開発裏話＆コスプレオーディション合格者発表 3大スペシャル！

YouTube：https://youtube.com/live/hO4R9e_7L7A

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348521667

■番組概要

番組名：【龍スタTV#43】龍が如くスタジオからの「重大予告」＆『龍が如く 見参！』開発裏話＆コスプレオーディション合格者発表 3大スペシャル！

放送日時：2025年8月28日20時～

出演者：

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん、フェニックスさん、雨野宮将明さん、太郎さん）

横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

阪本寛之氏（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

ななこ氏（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

事前配信出演者：H城所氏（『龍が如く』PR担当）