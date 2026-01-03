買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第21回
【2025年マイベストガジェット】耐衝撃なタフさは「そのまま」指輪サイズに！ カシオ計算機「G-SHOCK nano DWN-5600」
2026年01月03日 10時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
G-SHOCK nano「DWN-5600」
製品名：G-SHOCK nano「DWN-5600」
メーカー：カシオ計算機
直販価格：1万4300円
不可能が可能になったら使いやすい新モデル爆誕
「やればできる！」ってよく言うけど、G-SHOCKのたゆまなきチャレンジ精神に今回ほど脱帽したことはありません！ なんと通常比10分の1サイズのG-SHOCKですよ！
G-SHOCKと名乗るためには「耐衝撃構造」「20気圧防水」というタフなスペックをクリアする必要があります。まさに開発陣が乗り越えた壁はエベレスト級。極小のプッシュボタン内部には2重のパッキンを実装。専用の極小セグメント液晶の開発やブランドカラーを再現するための多層印刷技術など、気が遠くなる難題を解決して製品化にこぎ着けました。もちろん電池交換も可能です。
ルーツは2年前の時計機能がないカプセルトイですが、そこから本気で動くモノを作っちゃうのがカシオの凄み。創業初期の「指輪パイプ」のDNAが、約80年の時を経て最強の指輪としてよみがえりました。
さらに着用のしやすさも抜群で、侮れません！ 金属製リングと違ってバンド穴でのサイズ調整が可能で、手袋の上からでも装着OK。20気圧防水なので手洗いのたびに外し必要はないし、着けたまま寝落ちしても大丈夫。まさにこの歴代最小モデルは、単なる時計を超えた技術とロマンの結晶です！
着用しやすい！
樹脂モデル同様のバンド穴式を採用。着用する指のサイズに合わせて自由に調整ができるため、フィット感はバツグン。
小さくても時刻は見やすい！
G-SHOCK 5600系をオマージュしたフェイスに、6桁表示のデジタル液晶を搭載。時分秒、カレンダー、デュアルタイムにも対応。
20気圧防水の極小ボタンは可動！
左右に計3つ配置したプッシュボタンは飾りではなく実際に可動し、時刻合わせやモード切替、LEDライト点灯などの操作ができます。
G-SHOCK史上最小の耐衝撃構造
高密度実装技術と小型電池の採用によりケース幅20×厚さ7.5mmのなかに通常の約10分の1にダウンサイジングしたモジュールを内包。
