中とろ110円＆真ふぐ登場！はま寿司で豪華フェアが12月2日スタート

はま寿司は12月2日より、「はま寿司 中とろ100円（税込110円）とふぐ祭り」を全国の店舗で開始します。

8日間限定、まぐろ中とろが110円！

▲厳選まぐろ中とろ 110円

※110円での販売は12月2日～9日の8日間限定

赤身と脂のバランスが特徴の「厳選まぐろ中とろ」が、12月2日～9日の8日間限定で110円で登場します。

▲大葉真いか握り 110円

▲炙り豚たん 110円

さらに、大葉とおろし生姜の爽やかな風味が真イカを引き立てる「大葉真いか握り」、シャリに合うよう特製ダレで焼き上げた「炙り豚たん」を110円で販売します。

国産真ふぐや人気サイドもまとめて登場！

「国産 真ふぐ」は、噛むほどに旨みが広がるという食材で、通常握りと天ぷら握りの2種類を用意。「白とり貝」と合わせて176円帯のラインアップに登場します。

▲国産 真ふぐ 176円

▲国産 真ふぐの天ぷら握り 176円

▲白とり貝 176円

至福の一貫シリーズには、脂がのった「地中海産本鮪大とろ」や、濃厚な甘みと旨みが持ち味といわれる「車えび」が319円で登場します。

▲地中海産 本鮪大とろ 319円

▲車えび 319円

サイドメニューでは、本ズワイガニと紅ズワイガニを組み合わせた茶碗蒸しに和風あんをかけた「2種のずわいがにの贅沢茶碗蒸し」が登場します。

▲2種のずわいがにの贅沢茶碗蒸し 363円

濃厚コンソメ味のカリカリポテトや、オマール海老の旨みを生かしたクリームコロッケもサイドメニューに並びます。

▲カリカリポテト（濃厚コンソメ味） 297円

▲オマール海老のクリームコロッケ（2個） 242円

中とろ110円＆真ふぐ登場の豪華祭りがスタート

本フェアでは、まぐろ中とろや大葉真いか握りが110円という特別価格で登場。国産の真ふぐやずわいがにの茶碗蒸しも登場し、季節感たっぷりの内容となっています。

特に、「厳選まぐろ中とろ」（110円）は8日間限定での提供なので、早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。