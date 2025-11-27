このページの本文へ

12月2日スタート

うまそ！松屋「牡蠣入り」牛豆腐キムチチゲ発売へ、冬の定番が神アプデ

2025年11月27日 12時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

なんと牡蠣入りに！！

　牛めしの松屋は「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」を12月2日10時より発売します。

　

松屋史上初「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」

　「牛豆腐キムチチゲ」は松屋の冬の風物詩的なメニューで、今年も10月末から販売開始ています。今回松屋のキムチチゲ初、“牡蠣”入りメニューを用意。

▲牡蠣入り牛豆腐キムチチゲセット　1080円
（生玉子or半熟玉子か選べる）

　牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスを実現したというキムチチゲのセット。スープは、こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮された味わいで、そこにチゲの辛さが染みわたる一品です。

　「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」では、これに“牡蠣”がプラスされ、プリっと濃厚なおいしさが加わります。

　牛カルビ焼肉とのセットも用意。また、単品は880円で販売されます。

▲牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉セット　1690円
（生玉子or半熟玉子か選べる）

絶対うまいやつでしょコレ

　販売中の「牛豆腐キムチチゲセット」は780円なので、牡蠣入りとの差額は300円。値段はあがってきますが、牡蠣入りとなれば1000円超えでも納得感あります。

　牛丼チェーンで牡蠣が食べられるなんてリッチですね。松屋のキムチチゲは、牡蠣が入ってないものでも海鮮の味わいで滋味深いので牡蠣が入ったことでより風味が豊かになることに期待です。

　とにかく、間違いなくおいしいはず。食べたい！

1000円超えだけど、牡蠣入りなのがうれしい

※記事中の価格は税込み

