餃子の王将、アツアツ「五目あんかけラーメン」始まるよ～！ 大きな海老が豪華！！

餃子の王将は、12月・1月の限定メニューとして「五目あんかけラーメン」（858円）を12月1日より発売します。「GYOZA OHSHO」ふくむ全国の店舗で展開（一部店舗をのぞく）。

冬の定番「五目あんかけラーメン」が今年も

中華食堂チェーン「餃子の王将」では月替わりで限定メニューを展開しており、冬季は2ヵ月に渡って冬の定番メニューである「五目あんかけラーメン」の登場です。

オイスターソースのコクと魚介ダシの旨味が効いたアツアツ餡をかけたあんかけラーメンです。麺は、北海道産小麦粉を使用したモチモチの“旨麺”。大ぶりの海老や出汁がジュワっと染み出るシイタケ、新鮮野菜など具沢山で食べ応え満点としています。

お得な「フェアセット」も用意するほか、電子レンジ対応容器で持ち帰りにも対応します。

「五目あんかけラーメン」

店内 858円

持ち帰り 842円＋容器代20円



～セット～

フェアセットA 1300円

（五目あんかけラーメン、餃子3個、マンゴーラッシー）

フェアセットB 1230円

（五目あんかけラーメン、餃子3個、ライス小）



※フェアセットに餃子3個追加 165円

※餃子をにんにく激増し餃子へ変更 西日本 27円／東日本 16円

冬に食べたいアツアツメニュー。

餃子の王将で毎年恒例の「五目あんかけラーメン」が登場しました。アツアツの餡は寒い季節にぴったりで、具材も海老やシイタケが入っていて豪華です。年の瀬や正月、かじかんだ手を温めながら、王将へ駆け込んですすりたくなりそう。

今年もこの季節がやってきたな～、としみじみしますね。

※記事中の価格は税込み