残量が振動でわかる!? ちょっと発想の違う、新たなモバイルバッテリーが出た！

これは少し、これまでとは発想が違うのモバイルバッテリーです。

目で見なくても扱える。それが、エレコムの「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」（以下、DE-C78L-10000WF）です。ボタンやポートの位置は、はっきりと凸凹でわかり、振動によってバッテリー残量や充電状態などの情報を伝えてくれます。視覚ではなく触覚で知らせてくれるんです。

本体の容量は10000mAhと十分で、USB Type-C／USB Type-Aの両ポートに対応。先進的な仕掛けを取り入れつつも、実用性もしっかり押さえたモデルです。

見なくても触れるだけで使えるデザイン

DE-C78L-10000WFは触覚を重視したデザインが随所に盛り込まれています。電源ボタンや各ポートの位置には凹凸があり、指先の感覚だけで扱えます。ただ触っているだけで「今どこを触っているか」が分かるので、スマートフォンを見ながらでもストレスなく使えます。

健常者にとって使いやすいのもありますが、視覚に制限のある人にとっては大きな助けになる設計です。特別な操作が必要がなく、誰でも感覚的に扱える点は、ユニバーサルデザイン的にも高評価に感じますね。

振動で残量や充電状態がわかる

もう1つ特徴的な点が、振動によるフィードバック機能です。LED表示ではなく、バッテリー残量や充電の開始・終了といった状態を振動パターンで知らせてくれます。

ポケットやカバンの中に入れたままでも状態が分かるのは結構便利です。電車の移動中とか混雑しすぎてカバンの中をしっかり覗けないですし……。そういう日常のちょっとした場面で振動だけで扱える点は効いてきます。

容量10000mAh＆USB Type-C／A対応の十分なスペック

基本性能も十分。容量は10000mAhで、スマートフォンを複数回充電できる余裕があります。外出先でも、これひとつあれば安心できる容量です。

ポートはUSB Type-CとUSB Type-Aの両方に対応しており、新旧さまざまなデバイスと組み合わせやすい構成。特殊な機能を搭載しながらも、使い勝手はあくまでスタンダードです。

【まとめ】触覚でわかるという新しいモバイルバッテリー

DE-C78L-10000WFは、「見なくても使える」という新感覚のモバイルバッテリーです。触覚フィードバックや凹凸デザインによって、操作や状態確認が直感的に行なえます。単なるギミックではなく、日常で意外に役に立つ実用的な工夫です。

10000mAhの容量やUSB Type-C／A対応といった基本性能も十分。視覚的な配慮から生まれた、目で見なくても扱えるモバイルバッテリーがオススメです。