あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第96回
エレコム「ESD-EHB」
ひたすら頑丈！水と埃に強い米軍規格のポータブルSSDが欲しすぎる
2025年08月19日 17時00分更新
ポータブルSSDは持ち出して使うことが多いから、トラブルも発生しやすい。ポケットやカバンから取り出すときに落とした、何かをこぼしたり手がぬれていた、などなど。
そのあたりを全部解決してくれそうなのが、今回レビューするエレコムの「ESD-EHBシリーズ」です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）USB 20Gbps対応で爆速＆ケーブル付属のありがたさ
2）防塵防滴で屋外もOK。PS5にも使えるのも安心
3）パスワード自動認証付きセキュリティソフトが無料で使える
購入時に注意したい2つのポイント
1）カラビナは付属せず
2）デザイン重視ゆえに、少し大きめ
