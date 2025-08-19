このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第96回

エレコム「ESD-EHB」

ひたすら頑丈！水と埃に強い米軍規格のポータブルSSDが欲しすぎる

2025年08月19日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　 ポータブルSSDは持ち出して使うことが多いから、トラブルも発生しやすい。ポケットやカバンから取り出すときに落とした、何かをこぼしたり手がぬれていた、などなど。

　そのあたりを全部解決してくれそうなのが、今回レビューするエレコムの「ESD-EHBシリーズ」です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「ESD-EHBシリーズ」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）USB 20Gbps対応で爆速＆ケーブル付属のありがたさ
2）防塵防滴で屋外もOK。PS5にも使えるのも安心
3）パスワード自動認証付きセキュリティソフトが無料で使える

購入時に注意したい2つのポイント
1）カラビナは付属せず
2）デザイン重視ゆえに、少し大きめ

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン