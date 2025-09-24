ビジネスにも合うミニマルなバックパック「MNL CITY PACK LITE」など4製品を発売

エレコムは9月24日、バックパック「MNL CITY PACK LITE（エムエヌエル シティパック ライト）」を含む4種類のバックパックを発売した。ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感が特徴。

最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組み。2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられる。

左右と上部の3ヵ所にはハンドルを配置。満員電車などで荷物を背中からおろして持つ際や、荷物の出し入れをする際の動作をサポート。キャリーベルトを背面に配置し、出張時にスマートに移動できる。

メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様。バッグ本体の紛失防止に有用だ。

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) re/cor

型番：BM-MNLBP04BK

実売価格：1万7800円前後

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) Ballistic

型番：BM-MNLBP05BK

実売価格：2万2800円前後

MNL CITY PACK LITE X-Pac(R)

型番：BM-MNLBP06BK

実売価格：2万7800円前後

MNL CITY PACK CORDURA(R) re/cor

型番：BM-MNLBP06BK

実売価格：1万9800円前後