ASCII主催「TOKYO Gaming-PC STREET 6」公式ガイド

ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた冬のお祭り

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

もうすぐ年末ですね。ボーナスが入る、クリスマス商戦を迎える……そんな買い物シーズンに、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を買おうとしている人も多いのでは？

しかし、購入しようにも「どれを選べばいいのか」「パーツの違いがわからない」という疑問が浮かぶことはありませんか？ 年末に大作ゲームを楽しもうとしているけれど、自分のPCのスペックが心配だ……という困りごともあるでしょう。

そんな悩みを解決すべく、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞ける場があるんです！ カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を開催いたします！

10月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

イベントのポイントとしては、BTOのゲーミングPCに直接触れる、そして情報を聞ける催しであること。メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。

もちろん、前回も大好評だったプレゼント企画もパワーアップ！ 来場記念のノベルティも揃えて、皆さまをお待ちしております。もちろん参加は無料です！

気になるイベントの中身を、この記事にギュッとまとめました。新しい情報が入り次第、随時更新して追加していきます。

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・会場

・会場までのアクセス

・イベントストリーミング

・BTO PCメーカー展示解説

・ミニステージ

・ミニステージスケジュール

・来場者プレゼント

・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料です。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施させていただきます。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。また、深夜早朝からの待機、列形成など、近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

BTO PCメーカー展示解説

気になること、わからないことはメーカーに直接聞くのが一番ですよね！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。それぞれのこだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けました。

また、PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐しております。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをていねいに解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したい」という人も大歓迎です。

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ！

ミニステージスケジュール

※ミニステージスケジュールは確定次第発表いたします！

来場者プレゼント

来場者には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。また、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

2025年10月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2025年12月20日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）