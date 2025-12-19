快適な人ほどゲームに勝ちやすい……かも！ ゲーミングPCのデスク周り改革【紹介製品は全部プレゼント】

見過ごされがちなPCデスク周りは周辺機器で強化

PCゲームプレイは長く滞在する場の快適度で決まる

※この記事は、12月20日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

ゲーミングBTO PCやゲーミングディスプレー、さらにはゲーミングキーボードやマウスを揃えていざゲーム、の前にチェックしたいのがPCデスク周り。特に長時間のゲームプレイでは長く滞在する場所の快適度が勝敗に影響します。

そして、ゲーミングデバイスやスマホ用の充電器、ドッキングステーションなどを用意すると、卓上が一気に片付きます。スマホゲームやゲーミングUMPCなら、もちろんWi-Fi強化も欠かせません。ゲームプレイを支える周辺機器を詳しくチェック！

Bauhutte（バウヒュッテ）

ゲーミング着る毛布『ダメ着4SG』 HFD-4SG25-L-BK

なんとスマホゲームに特化した、全身フルカバーの着る毛布が登場。上下セパレートタイプで、ハイネックウォーマーで首元からの冷気をガード。ポケット同士を経由して繋げるケーブルホールやゲーミングUMPCが入る大型ポケット、充電器を隠せる大型内ポケットなどを搭載。指先は出し入れしやすい可変式ミトンです！

QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TS-216G

2.5GbE対応の2ベイNAS。HDDトレイのロック機能やクアッドコアのARM Cortex-A55 プロセッサー、4GB RAMなど、個人用途のほか小規模オフィスでも十分に活用できるスペック。NPUを搭載し、QNAPのアルバムアプリ「QuMagie」により、画像のAI処理支援機能を利用可能。「ワンタッチコピー」ボタンを押すだけでUSBデバイスのデータをバックアップできるなど利便性もバッチリです！

アンカー・ジャパン

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)

HDMI×2、DisplayPort×1を搭載し、最大8Kで1台、最大4Kで2台の計3台への同時映像出力が可能なドッキングステーション。GaN搭載のACアダプターを内蔵しており、コンセントからの直接給電に対応。本体のディスプレーで各ポートの充電状況やディスプレー情報が確認できるほか、時計の表示も可能。これ1台で、卓上の充電や映像出力周りはすべて完結します！

アイネックス（AINEX）

USB-CDKG01

20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ゲーミングUMPCで活用できるドッキングステーション。最大4K／60HzのHDMI出力に対応し、ギガビット有線LANも搭載。PD100W対応で高負荷時でもゲーミングUMPCが安定動作するほか、USB端子にキーボードやマウス、ゲーミングコントローラー、USBストレージなどを接続して活用できる便利ガジェットです。

バッファロー

AirStation WSR-5400XE6

6GHz/5GHz/2.4GHzの周波数帯に対応し、2401＋2401＋573Mbps通信が可能なトライバンドWi-Fi 6E（11AX）ルーター。端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切替を自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載するほか、最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載。メッシュWi-Fiも構築可能で、末永く活用できます。

TP-Link

Archer GE230

2882Mbps（5GHz）＋688Mbps（2.4GHz）のデュアルバンドに対応するゲーミングWi-Fi 7ルーター。安定した接続を維持し、ジッター・ラグ・Pingを最小限に抑えながら通信速度を向上させるゲームブースト機能を搭載。USB端子も搭載し、接続したUSBストレージのメディアサーバーとして使えるのも便利。LEDライティングは気分が盛り上がりますね！

Belkin

Belkin BoostCharge Pro Qi2対応3-in-1マグネット式ワイヤレス充電スタンド（15W）

Qi2（15W）対応の3-in-1マグネット式ワイヤレス充電スタンド。iPhoneのワイヤレス高速充電に加えて、Apple WatchとAirPodsの5W充電が可能。iPhoneの充電部は90°の角度調節により充電中にiPhoneを好みの視野角に固定できます。36Wの電源とUSB-Cケーブルが付属するため、すぐに3機種同時充電が満喫できますよ！

株式会社CIO

NovaPort TRIOⅡ 140W3C

単ポート最大140W出力を誇るUSB充電器。USB-Cポート×3を搭載し、複数の機器を急速充電することが可能。2ポート使用時は65WクラスのノートPCを2台同時に充電できます。電力を最適に振り分けるNova Intelligenceにより、接続するポートは気にする必要もなし。持ち歩きなら高出力が安心です！

株式会社CIO

SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K

単ポート最大100W出力と20000mAhの大容量で、ノートPCも充電できるモバイルバッテリー。100W対応の脱着式ケーブルを内蔵し、液晶ディスプレーにより充電状況をひと目で把握できるのも利点。重力センサーを内蔵し、本体の向きに応じて表示の向きが変わるのもうれしいポイント。重量は約390gで、長時間の外出の際にはお守り代わりに持っていきたい製品です。

オウルテック

準固体電池採用 5000mAh ワイヤレスモバイルバッテリー（OWL-LPB5025MG-BK）

安全かつ長寿命の準固体電池を採用する、最大PD20W対応のモバイルバッテリー。ワイヤレスで最大15Wの急速充電が可能で、2台同時充電＆パススルー充電にも対応。スタンドとしても使えるスマホリング機能も搭載します。重量は約133gと軽量なので、スマホとセットで持ち歩く用途におすすめ！

オウルテック

準固体電池採用 10000mAh ワイヤレスモバイルバッテリー（OWL-LPB10025MG-BK）

こちらのモバイルバッテリーも安全かつ長寿命の準固体電池を採用。容量は充電回数と携帯性のバランスが取れた10000mAhで最大PD30W給電に対応。もちろんワイヤレスで最大15Wの急速充電にも対応します。重量は約216gと5000mAhモデルより少し重くなりますが、バッテリー容量の余裕は心の余裕につながります。

株式会社CIO

MugWarmer 2

ヒーター内蔵の専用マグカップとQi2規格の15Wワイヤレス給電が可能な台座というアイデアガジェット。専用マグカップを載せればマグウォーマーに、スマートフォンやイヤホンを載せるとワイヤレス充電器に自動で切り替わるのが便利。マグウォーマーの保温能力は40～70℃の間で1℃単位で変更でき、マグカップはステンレス2層構造の採用で保温性に優れています。

株式会社CIO

CIO-EYEMASK01

軽量かつコードレスで、3段階の温度調節が可能なホットアイマスク。約20g程度の軽さと邪魔にならない薄さ約10mmを実現し、1回の充電コストは0.07円前後。バッテリーを外し、チャックを開けるとマスクカバーと保湿シートが取り出せ、手洗いが可能。バッテリー、マスクカバー、保湿シートも、それぞれ交換することができます！

オウルテック

スタンド付 片引き巻取り式ケーブル「katamaki」（OEC-CBKRDCC12-BK）

片方のケーブルだけが伸縮するためリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍する、PD60W充電／データ通信対応USB-Cケーブル。付属の固定スタンドで“定位置化”できるのが特徴で、ケーブル長は1.2m。温度センサーを搭載し、万が一異常な発熱が生じた場合は接続機器への電流をストップ。

サンワダイレクト

セミハードトラベルポーチ（200-BAGIN029GY）

ケーブルや充電器、モバイルバッテリーをすっきり整理できるセミハードガジェットポーチ。2層構造でたっぷり収納でき、撥水加工＆衝撃に強いEVA素材で内部の機器をしっかり保護。持ち運びに便利なハンドル付きで、日常からビジネスまで快適に使えます。

日本AMD

トートバッグ

「自作魂」の力強い書体とAMDロゴ、RyzenとRadeonロゴがAMD派を刺激するトートバッグ。各種ケーブルやPCパーツの付属品の保管、はたまたアキバのPCパーツショップ巡りの際にも持ち出したいバッグです！

SilverStone

トートバッグ

SilverStoneのクールなメーカーアイコンがアクセントのトートバッグ。ロゴシールとブックマークもセットでご用意。こちらはぜひ、SilverStone製の電源ケーブルやPCケースの付属品などを保管する際に活用したいですね！

be quiet!

電動ドライバー

PCケース内のパーツ交換や増設の際に必要なのがドライバー。ねじの数が多いと作業もなかなか大変です。そこでお役立ちなのが電動ドライバー。作業がラクになると、パーツ増設や更新意欲が不思議と湧いてきますよ！

QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

QNAP バックパック

大事なデータが保管されたNASの運搬にも、大容量ストレージのお買い物時にもお役立ちのQNAPのバックパック。空き容量をストラップで調整できるのもうれしいですね！

QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

QNAP マウスパッド

データを保護するバックアップルールが記載された、QNAPのマウスパッド。大事なデータを失う前に、毎日手元を眺めてデータ保護の重要性を心に刻み込みましょう。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

12月20日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、12月20日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。12月20日は、ぜひとも秋葉原へ！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）