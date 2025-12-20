12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第23回
今日だけの特別なステージと謎解きイベントもあり大盛況！
過去最大級の盛り上がりイベント、無事終幕。 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」来てくれてありがとう！
2025年12月20日 18時00分更新
TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
記録級の大盛況で無事終幕、ありがとう！
ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました。
BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブース展示のほか、メーカーの方々をゲストにお招きしたセッションなど盛りだくさんの内容でお届けしました。
TOKYO Gaming-PC STREETといえば、ASCII名物の巨大ガラポン。回せば何かしらもらえ、かなりの高頻度で豪華なプレゼントが当たると大評判です。今回も大当たりが連発し、来場した皆様からは「本当に来てよかった！」とのお言葉をいただけました。来場の皆様に喜んでいただけて、私たちもうれしい限りです！
オープンして間もなく会場は超満員となっていましたので、もしかすると、メーカーの方に相談するのをお待たせしてしまうシーンもあったかもしれません。ですが、特にブースの盛り上がりは過去に例を見ないほどで、非常に多くの方とメーカーの担当者様、そして編集者たちが活発に意見交換をしている様子が見られました。
イベントの詳細な模様は、来週以降もレポートというかたちでイベント連載ページで紹介していきます。今回は来場のチャンスがなかった方も、ぜひ次回をお楽しみに。私たちはこれからも秋葉原でTOKYO Gaming-PC STREETを開催していきます！ 今後のASCIIの展開に要注目です！
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）
