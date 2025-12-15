強くなりたいならまずデバイスから！ ゲーミングキーボード＆マウスを紹介【紹介製品は全部プレゼント】

ゲームの勝率が上がらない原因は、入力機器周りかも？

ゲーミングPCはタッチポイントの快適さが最重要

ゲーミングBTO PCもゲーミングディスプレーも用意したのに、肝心のゲームの勝率がぱっとしない……そんな悩みの原因は、実は手元近くかも？ PCを操作する手というタッチポイントは、ゲーム勝率だけでなく、仕事の効率アップにも直結します。費用対効果は抜群です！

ゲーミングマウスやキーボードには有線、無線と接続方式の違いがありますが、最大のポイントはフィット感。ゲーミングマウスはポーリングレート（1秒間の通信回数）やDPI（解像度）などを調整できますが、キーボードと同様、サイズや本体の形状は変えられません。

今回ご紹介するガジェットは、どれもPCゲーミングにも仕事にもおすすめの製品。詳しくチェックしていきましょう。

Razer Japan株式会社

Razer Huntsman V3 Pro Mini White JP

最新の第2世代アナログオプティカルスイッチを搭載した60％キーボード。0.1～4.0mmの範囲でアクチュエ―ションポイントを調整でき、1億回のキーストローク寿命と末永く使えるのも魅力。押下圧は40gで、内蔵ストレージにキーボード設定を保存できます。60％レイアウトは、卓上を広く使えるのも魅力のひとつ。

Akko

Akko 5075S HE JP

ラピッドトリガーを0.1～2.5mmで調整できる75％キーボード。8000Hzのポーリングレートに加えて、最大4つのキーの入力速度を最適化できる「Hyper Response Mode」で、WASDなどよく使うキーの超高速入力が可能。本体右上のカスタムダイヤルノブで音量やライトの明るさを調整できます。本体はガスケットマウント構造で、ノイズや振動、反響音なども低減。

be quiet!

LIGHT MOUNT (Tactile switches)

3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現した静音特化型フルサイズメカニカルキーボード。アルミ製の3Dメディアホイールと、5つのマクロ／マルチメディアキーを搭載し、ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応。be quiet! IO Centerソフトウェアでイルミネーションは自由にカスタマイズできます。

REALFORCE

R4HA11

近接センサーにより物体を検知し、手を近づけるだけで自動で再接続。キー入力でマウスカーソルの移動やクリックも可能。キー荷重は45gでかな印字なし、もちろんアクチュエ―ションポイントも0.8～3.0mmで調整できます。接続方式はBluetooth 5.0とUSB。静電容量無接点方式キースイッチは、いちど使うと手放せないかも!?

REALFORCE

R4HC21

静電容量無接点方式スイッチは欲しい、でも卓上スペースが……とお悩みの方におすすめのテンキーレスモデル。キー荷重は45gでかな印字なし、アクチュエーションポイントも調整できます。ホワイトボディーで癖のないデザインは、PCゲーミングはもちろん、仕事用としてもフル活用できますね！

エレコム

V custom VM800 M-VM800BK

V custom VM800 M-VM800WH

専用ドングルによるUWB（超広帯域）無線通信を採用したハイエンドゲーミングマウス。かぶせ持ち、つかみ持ちに最適化されたハーフエルゴ形状で、8Kポーリングレート対応とUWB無線通信の組み合わせで、極めて遅延が少なく安定した通信環境でゲームがプレイ可能。手が大きいユーザー向けにLサイズもラインアップ！

Pulsar Gaming Gears

[Pulsar LAB] X2F Mini Gaming Mouse

指先のみを使用するデザインを採用し、伝統的なマウスの後部セクションを大胆に排除！ 重量はわずか38gで、底部のPTFEスケートは3種類用意。ユーザーが自由に組み合わせてカスタマイズ可能なフィット感を実現できます。スペックも解像度3万2000DPIでポーリングレート8000Hz、トラッキング速度750IPSという本格派。

アイネックス（AINEX）

GP-01

連射／振動機能を搭載した、ストレート配置のPC用有線ゲームコントローラー。Steam／Epic／reWASDなどのパソコン用アプリで利用でき、連射と自動連射はボタン8個にそれぞれ設定可能。さらに、連射速度と振動の強弱も調整できます。重量はケーブル込みで約220g。Windows標準のドライバーソフトで動作するのも安心ですね。

サンワダイレクト

デスクエクステンダー（100-KB024BK）

クランプが付けられる場所ならどこでも設置可能、デスクスペースを増やせるデスクエクステンダー。クランプ幅は53.3～65.3cmで調整でき、デスク前面だけでなく側面や背面にも取り付けられます。また、使わないときはレバーにより工具要らずで折りたためるのも超便利。取り付け部を傷つけないシート・カバー付きです。

