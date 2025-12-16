“勝てない理由”、実はディスプレーでした ゲーミングモデルが別次元【紹介製品は全部プレゼント】

ゲーミングディスプレーはPCゲーミングの要

グラボのスペックに合わせて賢くチョイスしよう

※この記事は、12月20日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

PCゲーミングでも動画鑑賞でも欠かせないのがディスプレー。PCゲーミング目的なら、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーはもはや必須。表示遅延で勝敗が決してしまうとストレスも特大。スペックアップはディスプレーが第一優先度です！

とはいえ、ゲームの表示解像度や描画設定はグラフィックボードの性能に左右されます。ゲーミングPCのスペックに合わせて画面解像度を選びましょう。

日本エイサー

ED320QZbmiipx 31.5インチ 240Hz 湾曲ゲーミングモニター

ゲームへの没入感が飛躍的に高まるのが湾曲ゲーミングディスプレー。曲率1500Rの31.5型VAパネルを採用し、画面解像度はフルHD（1920×1080ドット）。応答速度は1msでリフレッシュレートは最大240Hz。DisplayPortに加えてHDMI端子も搭載し、PCやコンソールゲーム機などを複数台接続できます。

アイ・オー・データ機器

GigaCrysta EX-GDQ271UA

高視野角の27型AHVAパネルを採用するWQHD解像度（2560×1440ドット）ゲーミングディスプレー。応答速度は1msでリフレッシュレートは275Hz。内部遅延時間は約0.05フレーム（約0.16ミリ秒）と、特に動きが速いFPSゲームなどで威力を発揮します。ゲームの暗いシーンをより鮮明に表示する機能や、映像にメリハリを加える色彩強調機能なども搭載。

BenQ

EX251

24.5型IPSパネルを採用したフルHD（1920×1080ドット）解像度のゲーミングディスプレー。応答速度は1msでリフレッシュレートは220Hz。数百におよぶゲームタイトルのアートスタイルに関するデータベースの構築および分析により生まれた、さまざまなゲームの世界観に最適な3種類のカラーモードを搭載。宇宙船をモチーフにしたデザインも魅力的。

PYZONE（サンコー）

RGBモニターアーム

RGBライティング機能を備えたガススプリング式のモニターアーム。耐荷重は20kgで、大画面ディスプレーで利用可能。RGBライティングは単色6色＋パターン点灯14種類で、ボタンひとつで簡単に切り替え可能。USB給電式で、PCの電源を入れると自動点灯します。VESAマウント（75×75／100×100対応）部はプレート式のクイックリリース仕様。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

12月20日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、12月20日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。12月20日は、ぜひとも秋葉原へ！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）