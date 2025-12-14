メモリの価格高騰、知らない専門用語……ゲーミングPC選びに迷う時代だからこそ、プロに“失敗しないコツ”を聞こう！

価格は気になるけど、「何が必要なのか？」も大切

自分の用途と向き合う時間を大切にしよう

あなたが、ゲーミングPCを欲しくなった、あるいは買い替えたくなったとしましょう。どんなものであれ、「値下がりを待つ」という選択肢が買い物にはあるものです。しかし、PCに関しては、ここ最近「待てば安くなる」という前提が揺らいでいます。

メモリ、SSDの価格の上昇。需給の変化、生成AI需要による市場の再編。円相場の影響……要因はいくつも挙げられます。しかし、ゲーミングPCを購入しようとしているユーザーの視点に立てば、ただひとつ。「次に買うべきタイミングが読みにくい」という現実です。

待っても、買っても、ゲーミングPCを取り巻く状況はどう変わるかわからない。そんな時代の中で確かなことは……。自分の用途と向き合う時間だけは誰にも奪われない、ということでしょう。

「おい、精神論かよ！」とツッコまれそうですが、「なぜゲーミングPCが欲しいのか？」という問いに対する答えは十人十色です。価格は気になるけど、「何が必要なのか？」も大切。

たとえば、「あのゲームを遊びたいんだけど、今のPCでは動かない！」だったら、ゲームを遊べるスペックのPCを選ぶべきです。あるいは、「PCを買いたいけどスペースがない……」ということであれば、小型なものを選ぶことが正解になる。そこから、自分の懐事情と相談していくという手もあります。

「いま使っているPCの不満」「次に欲しいPCの希望」を言語化してみるだけでも、次の1台が自分にとってどうあるべきか、見えてくるのではないでしょうか。価格の上下はユーザーがコントロールできません。しかし、必要な性能や使い方の優先順位を整理することはあなたにもできるはず。

しかし、そもそも「用途は決まっているが、どう選べばいいのか」「専門用語が多すぎて違いがわからない」という疑問が浮かぶ人もいるでしょう。自分がいま必要とするPC像を描き、そのうえで最適な選択を探すのが正解なのはわかる。でも、誰に相談したらいいのでしょうか。

買い時はわからない。それでもゲーミングPCについて、一度ちゃんと考えたい……。その「最適な選択」を探すためのイベントを、ASCIIは考えました。

ASCIIのイベントで

あなたのゲーミングPCへの疑問の答えを見つけよう

ASCII編集部は、ゲーミングPC、BTO PCにまつわる疑問を、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞ける催しである「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催します。

10月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

こちらのイベントは、「ゲーミングPCをその場で売る」イベントではありません。「あなたのゲーミングPCへの疑問の答えを見つける」ためのイベントなんです。

そのために、誰に相談していいかわからなかった問いを、メーカーの中の人や編集部員と対面で話してぶつけてください。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」などを相談できる場を用意しました。

だから、このイベントに来て「うーん、まだ、ちょっと考えてみよう」という結論になってもいいのです。大切なことは、あなたの疑問を解消すること。ゲーミングPCとの「最適な選択」を、一緒に考えてみませんか。

以下に、イベントの概要をざっくり紹介します。

BTO PCメーカー展示解説

気になること、わからないことはメーカーに直接聞くのが一番。ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。それぞれのこだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けました。

PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐しております。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをていねいに解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したい」という人も大歓迎です。

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！

来場者プレゼント

来場者には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。また、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも……。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分