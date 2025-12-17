ゲーミングPCのタメになる話が聞けて、豪華プレゼントが当たるかも……？ 秋葉原でやるアスキーのイベントステージは見逃せないですよ

BTO PCメーカーの中の人やASCII編集部員が

あなたの本音を受け止める！

ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意。メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」のミニステージについてご紹介します。

ASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話から、オススメアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！

ミニステージのスケジュール

時間 ステージ内容 13:30 ゲームの操作性が劇的に変わる！キーマウ＆ヘッドホンを紹介 presented by be quiet!、Razer Japan株式会社、日本HP、Pulsar Gaming Gears、エレコム 14:00 Sycom Compact Works 2026 ​匠の技を、凝縮 presented by サイコム



配信は「見やすく・聞きやすく」が基本です！ ゲーミングPCと使いたいオススメ機材 presented by ヤマハミュージックジャパン、Elgato、アバーメディア・テクノロジーズ、Bauhutte（バウヒュッテ） 15:00 BTO PCのオススメ検索！ケースの悩み方、選び方！ presented by パソコンショップSEVEN



やりたいタイトルが“入らない問題”に効く解決策 presented by Kingston キングストン、GRAUGEAR 16:00 ゲーマーの強さを支えるもう一つの装備！ ゲーミングディスプレーの魅力 presented by 日本エイサー、BenQ、Nextorage、SilverStone、長尾製作所

13:30〜

■ゲームの操作性が劇的に変わる！キーマウ＆ヘッドホンを紹介 presented by be quiet!、Razer Japan株式会社、日本HP、Pulsar Gaming Gears、エレコム

ゲーミングPCもゲーミングディスプレーも用意したら、次は“手元”かも？ PCを操作する手というタッチポイントは、ゲーム勝率だけでなく、仕事の効率アップにも直結。そんなキーボードやマウス、ヘッドホンの世界に迫る！

14:00〜

■Sycom Compact Works 2026 ​匠の技を、凝縮 presented by サイコム

サイコムが今回の展示で掲げるテーマは、「Sycom Compact Works 2026 ──匠の技を、凝縮。」サイコムが自信を持ってオススメする小さいPCを大紹介！ 小型といっても妥協はしない、匠の技術をご紹介！

■配信は「見やすく・聞きやすく」が基本です！ ゲーミングPCと使いたいオススメ機材 presented by ヤマハミュージックジャパン、Elgato、アバーメディア・テクノロジーズ、Bauhutte（バウヒュッテ）

今や当たり前になった「配信」の環境、あらためて見直してみませんか？ ただ配信するだけじゃもったいない、あなたの世界を「見やすく・聞きやすく」するPC周りの機材を考えましょう！

15:00〜

■BTO PCのオススメ検索！ケースの悩み方、選び方！ presented by パソコンショップSEVEN

パソコンショップSEVENが伝えたい、「ケース」のこと。ユーザーの意見を柔軟に取り入れて開発している自慢のケースの選び方はもちろん、PCのカテゴリー（ゲーミング／クリエイター／静音など）や、搭載CPU／ビデオカードなど、条件にあわせてPCを探せる同社のオンラインショップの検索方法もご紹介。

■やりたいタイトルが“入らない問題”に効く解決策 presented by Kingston キングストン、GRAUGEAR

ゲーマーの情熱に限界はなくても、ストレージに限界はあるというもの。やりたいタイトルがPCに“入らない問題”、外付けSSDで解決しませんか？ ストレージの選び方を徹底指南！

16:00〜

■ゲーマーの強さを支えるもう一つの装備！ ゲーミングディスプレーの魅力 presented by 日本エイサー、BenQ、Nextorage、SilverStone、長尾製作所

PCゲーミングでも動画鑑賞でも欠かせないのがディスプレー。PCゲーミング目的なら、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーは必須。表示遅延は勝敗をも左右します。そんなゲーミングディスプレーの魅力を深掘り。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）