12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第16回
12月20日（土）はアキバで運試ししましょう！
敵は“見えなくても聞こえる” PCゲーマーはオーディオ環境を重視すべき【紹介製品は全部プレゼント】
2025年12月18日 12時00分更新
ゲーミングPCのオーディオ強化はゲームのほか
動画配信や映画鑑賞などのPCライフも充実する！
※この記事は、12月20日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！
特にfpsゲームなら敵の足音や銃の発射音など、勝敗に直結する情報が最初に飛び込んでくるのは耳。さらに、味方との連携のためにはボイスチャットも欠かせません。つまり、オーディオ関連の強化はPCゲーマーなら必須項目です。もちろん、日々の動画鑑賞や音楽再生にも大活躍！
そして、ゲームプレイ時の音量調節だけでなく、配信にチャレンジする際もキャプチャーユニットやミキサーといった機材が非常に有用。特に現在はさまざまなデバイスや多様なアプリで気軽に配信デビューできる時代。強化して損はありません！
アバーメディア・テクノロジーズ
Live Gamer DUO（GC570D）
Elena Tシャツ
Elena バッグ
デュアルHDMI入力を搭載するPCI Express x4 Gen2接続のキャプチャーボード。複数のゲーム機やカメラなどのHDMI映像をミックスしたピクチャー・イン・ピクチャー画面を手軽に録画・配信できます。つまり、本格的なゲーム実況やゲームプレイ配信にピッタリ。録画・配信用ソフトや特殊解像度（EDID）調整ツールも付属します。アバーメディア・テクノロジーズの公式キャラクター、Elena（エレーナ）のTシャツとバッグもセットでどうぞ！
アバーメディア・テクノロジーズ
Live Gamer ULTRA S（GC553Pro）
Elena マウスパッド
Elena バッグ
4K/60fpsの高解像度または1080p/240fpsの高フレームレートキャプチャーが可能。3440×1440ドットおよび2560×1080ドットのウルトラワイド解像度をサポートし、加えて5.1チャンネルサラウンドにも対応。ティアリングやカクつきがない滑らかなゲームキャプチャーを求める方におすすめ！ アバーメディア・テクノロジーズの公式キャラクター、Elena（エレーナ）のマウスパッドとバッグもセットです！
ヤマハミュージックジャパン
ZG02
スクワッドとのチームコミュニケーションに最適化されたゲーム/配信用オーディオミキサー。自分が求める音やチームメイトに届けたい音、配信先に届けたい音を3つのノブによる簡単操作でコントロール。3種類のエフェクトを瞬時に起動できるプリセットボタンも搭載しています。
Elgato
Stream Deck +
タップ操作でアプリ起動やマイク切り替え＆消音、サウンドエフェクト起動や正面のオンオフなど、さまざまな操作を割り当てられる万能デバイス。ダイヤルを回しての調整やカメラズーム、ホワイトバランス調整なども可能。アプリの割り当て機能はゲーム配信だけでなく、卓上にあるとつねにお役立ちです！
ロジクールG
G321 LIGHTSPEEDワイヤレスゲーミングヘッドセット
厚さ15mmのヘッドバンドパッド、21mmの低反発イヤーカップ、伸縮性の高いニット素材を採用し、重量は210gと軽量。Bluetooth接続は簡単にペアリングでき、ボタンを押すだけで2.4GHz LIGHTSPEEDワイヤレス接続に即座に切り替え可能。マイクははじく操作でミュートできるため、ゲーム中やビデオ会議中のオンオフに威力を発揮します。
Razer Japan株式会社
Razer BlackShark V2 Pro White for PlayStation
ホワイトボディーのPlayStation向けゲーミングヘッドセット。RAZER HYPERCLEAR超広帯域マイクはプレイヤーの声の細部までとらえ、チタン50mmドライバーは高音、中音、低音を個別に調整できる特許設計を採用。fpsゲーム向けに調整されたオーディオプロファイルで勝利に貢献します。接続は2.4GHz RAZER HYPERSPEEDワイヤレスで、1回の充電で70時間利用可能。
日本HP
HyperX Cloud MIX Buds 2 ノイズキャンセリング ワイヤレス ゲーミングイヤホン
eスポーツゲーマーが求める20msの超低遅延の要求に応えながら、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを備えるゲーミングイヤホン。最大で24bit/48KHzの高音質な音声伝送が可能で、LC3（Low Complexity Communication Codec）を標準採用したBluetooth 5.3 LE Audioにも対応。マルチポイント接続対応で、ゲーミングPCやスマホなど複数機器でフル活用できます。
サンワダイレクト
完全ワイヤレスオープンイヤーヘッドセット（イヤーカフタイプ）（400-BTTWS6）
左右非対称の設計で、耳の外側に挟み込むようにして固定するイヤーカフ形状のオープンイヤーヘッドセット。周りの音が聞こえるため、ゲームプレイ中の声かけや来客などに反応できます。形状記憶アームにより簡単に着脱でき、本体は片耳5.5gと軽量。ゲームモード（低遅延モード）も搭載しています。
サンワダイレクト
超軽量ワイヤレスヘッドセット（400-HSW051）
RGBライティングで空間を演出。約169gと超軽量で、長時間装着しても疲れにくいゲーミングヘッドセット。2.4GHz接続のレシーバーはUSB-A＆USB-C両対応で、有線接続も可能。マルチファンクションボタンを2回押すと音ズレを抑制するゲーミングモードと、音質を優先するミュージックモードを切り替えられるのも便利。
サンワダイレクト
ワイヤレス充電スタンド+Bluetoothスピーカー（400-SP117）
角度調整可能なワイヤレス充電部を備え、iPhoneへの7.5Wマグネット充電が可能。さらに本体上部でAirPodsの同時充電（5W）が可能なうえ、360°音が広がるBluetoothスピーカーとマイクまで搭載するアイデアガジェット。しかも、オンオフ可能なLEDイルミ機能も搭載。本体給電用に別途USB-C充電器を用意しましょう。
株式会社CIO
Portable Bath Speaker
防水規格IPX7に対応した、マグネット吸着式のワイヤレススピーカー。8時間の連続再生が可能で、複数デバイス接続でのステレオ再生にも対応。ゲームプレイで疲れたカラダをお風呂でほぐしつつ、音楽再生というリラックスタイムを実現！ 本体は有線充電に加えてワイヤレス充電にも対応。マルチポイント接続も可能です。
クリエイティブメディア
MUVO Flex
防水・防塵規格IP67相当に対応するポータブルワイヤレススピーカー。手のひらサイズで約198gの軽量ボディーにはストラップが付属。アウトドアにも気軽に持ち出せます。再生時間は10時間。Bluetooth 5.3に対応し、ブロードキャストオーディオの受信も可能。コンパクトながらなかなかの実力派です！
デル・テクノロジーズ株式会社
Alienware 16バックパック - AW5625P
日常使いに最適な容量21Lのバックパック。0.76kgとなかなか軽く、ゲーミングノートPCや充電器、コントローラーなどのゲーミングデバイスや周辺機器を整理整頓して運搬できます。通気性に優れた3Dメッシュを採用し、快適なショルダーパッドとチェストバックルを搭載。保護＆成形された本体と内側の上部バンパーが、衝撃や落下から内部を保護します。
アバーメディア・テクノロジーズ
Elena マウスパッド
長時間の快適なゲームプレイにはマウスパッドが必須。手元を推しガジェットで飾ればモチベーションもアップします。アバーメディア・テクノロジーズの公式キャラクター、Elena（エレーナ）のマウスパッドはいかがでしょうか？ AverMediaバッグもどうぞ！
TANCHJIM（タンジジム）
TANCHJIM オリジナルマウスパッド
TANCHJIMのオリジナルキャラ「浅野てんき」さんがキュートに微笑むマウスパッド。てんきさんの顔が汚れないよう、マウスは定期的に欠かさずお掃除しましょう！
be quiet!
大判マウスパッド
マウスの動きが非常に激しいFPSゲームやTPSゲームプレイでは大判マウスパッドがほぼ必須。be quiet!のPCケースや冷却デバイス、アクセサリーユーザーはメーカーロゴで統一感を演出したいですね！
トランセンドジャパン
オリジナルタオル
スポーツやアクティビティに持ち出したい、トランセンドジャパンの赤地のタオル。運動時だけでなく、傷つきやすいPCパーツを持ちあげる際にもお役立ち。ケーブル類をまとめて包むという活用法もアリですよ！
豪華ガジェットをゲットできるチャンス
12月20日（土）13時からアキバで運試ししよう！
今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。
アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催します。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、12月20日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」会場ですべてプレゼントします！
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。
来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。12月20日は、ぜひとも秋葉原へ！
TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）
