気づいたら足りなくなるストレージ問題に ゲーマーの味方はSSDだ【紹介製品は全部プレゼント】

価格高騰中のストレージは今すぐゲットが得策

BTO PCの冷却強化やケース換装でPC自作に挑戦しよう

※この記事は、12月20日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

法人向けAI需要の高まりを受けて、メモリーやストレージなどが値上がり基調。つまり、強化するなら今すぐがベストタイミング。特にストレージは、いくらあっても困りませんからね！

ゲーミングBTO PCは、PCパーツを換装したりケースを交換したりと、後からユーザーが強化できるのも魅力のひとつ。PC自作の最初の一歩にチャレンジするのはいかがでしょうか？

Kingston キングストン

Kingston XS1000 外付けSSD 1TB

最大読み込み速度1050MB/秒、最大書き込み速度1000MB/秒のUSB 3.2 Gen 2対応1TB 外付けSSD。USB-C to USB-AケーブルおよびUSB-A to USB-Cアダプターが付属するため、USBの端子形状を問わずPCやスマホなど複数機器で活用できます。サイズは69.54×32.58×13.5mmで重量は約28.7g。カバンの中に入れておくと、急ぎのデータ受け渡しも安心です！

Western Digital

WD Blue SA510 SATA WDS250G3B0B

最大読み込み速度555MB/秒、最大書き込み速度520MB/秒（250GBモデルは465MB/秒）のM.2 2280 SSD。容量は250GBで、500GB/1TB/2TB/4TBモデルもラインアップ。Sandisk 3D NANDの採用により、不慮の衝撃や落下した場合でも優れた信頼性を発揮。さらに5年間の製品保証が付帯するため、安心して運用できます。無料でダウンロード可能なデータ移行ソフトウェア「Acronis® True Image™ for Sandisk」が使えるのも魅力。

Nextorage

M.2 2230 SSD Gシリーズ ME NN4ME-1TB

モバイルゲーミングPCやタブレットPCのSSD換装におすすめの、容量1TBのM.2 2230ゲーミングSSD。最大読み込み速度7400MB/秒、最大書き込み速度6200MB/秒と高速で、最大75万IOPSのランダムリード性能により、負荷が高いグラフィックレンダリングも強力に処理。購入後5年間の製品保証と国内サポートに対応し、OSとデータの引越しやSSDの状態を管理するSSD用ユーティリティソフトウェアが利用できます。

ITGマーケティング株式会社

Samsung microSD Card Sonic the Hedgehog PRO Plus 512GBモデル

セガファンにはお馴染みの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」公式ライセンスのmicroSDカード。読み込み速度は最大毎秒180MB、書き込み速度は毎秒130MBで、アクションカム撮影でも大活躍。耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗保護も魅力。

GRAUGEAR

USB4 M.2 NVMeケース

デスクの上での目立ち度マックスな、M.2 SSDを挿して使う“お立ち台”型のSSDエンクロージャー。USB4対応で最大転送速度は40Gbps。本体底面には冷却ファンが搭載されており、SSDの発熱を効率的に冷却。控え目なLEDイルミネーションもあり、部屋の照明を落とした際の卓上のアクセントとしても魅力的です！

SilverStone

SST-IM240-ARGB

ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー。ウォーターブロックはシームレスな360°回転可能なトップカバーを備え、モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理もシンプル。10種類のライティングモード対応のARGBコントローラーは、輝度およびカラー変更速度が調節できます。空冷ゲーミングBTO PCの冷却強化にどうぞ！

長尾製作所

オープンフレームver.ATX 侘び錆び

鉄本来の色合いや、油じみ、加工痕、あえて少し錆びを入れるなど、個々別々な模様が合わさってできる素材感を楽しめる「侘び錆び」をコンセプトにした、ATX/MicroATX/mini-DTX/mini-ITX対応のオープンフレーム。鉄本来の素材感を楽しめるよう、表面はクリア塗装処理済み。本体は取っ手付きで持ち運びも可能。パーツ検証用のPCフレームとしても活用できます。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

12月20日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、12月20日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。12月20日は、ぜひとも秋葉原へ！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）