12月20日は秋葉原へ行く理由がある。来場特典が“無料でもらえる”、さらに抽選でディスプレーやゲーミング機器が当たる

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

すべて参加無料！

プレゼントをゲットする方法、まとめました

ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や、ASCII編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。さらに、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

毎回、大好評のプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスが勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっております！

TOKYO Gaming-PC STREET 6では、さまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがあります。もちろん、すべて参加は無料。その4つの方法をまとめました！

プレゼントがもらえるチャンスはこれ！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲットしよう！

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

3、無料ノベルティもあるぞ！

4、謎解きイベントでタオルを入手！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

会場入り口ではゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」にご参加いただけます！ まず、入場の際に1回挑戦できます。

また、会場ではガジェットドリームガラポンに参加するためのチケットをもらえるチャンスがあります。BTO PCメーカーのゲーミングPCやパーツなどを展示している「メーカー展示ブース」でお話を聞いて＆相談して、チケットをゲットできます。

さらに、会場でスマホからイベントのアンケートに答えていただき、回答が完了した画面を見せていただければ、さらに1枚ゲットできます！

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

会場内で開催するASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話から、オススメアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。

3、無料ノベルティもありますよ〜！

会場では「ランタン」「カラビナ」「カイロ」といったノベルティを“無料でお渡し”しております。来場するだけでゲットできます（※数には限りがあります）。

ノベルティ配布時間

13:00〜 ランタン

14:00〜 カラビナ（ペットボトルホルダー）

16:00〜 カイロ

※いずれもなくなり次第終了

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。

こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）