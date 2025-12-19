12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第20回
“ちゃんと便利”な無料ノベルティを揃えました！
12月20日土曜日、“来るだけ特典”がすごすぎる！ 秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」開催
2025年12月19日 16時00分更新
2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPCや周辺機器の
「ここが聞きたかった」を聞けるイベント
ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。
前回、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。
ちゃんと便利なオリジナルグッズ、作りました
今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？
今回は、「ランタン」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」「カイロ」の3種類を用意しております。
あなたの想像以上に明るいぞ！ 「ランタン」
ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体のボタンを押すだけで明るく照らしてくれます。光量もばっちり、防災グッズとしても役立つでしょう。
単三電池3本で動作します。ボタンを押すことによって、明るさの「強→弱」の切り替えも可能となっております。
飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ
ノベルティグッズの2つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。
片方にペットボトル飲料をパチっとはめて、もう片方のカラビナをカバンの持ち手やベルトループなどに引っ掛けてお使いください！
寒い日の必需品！ 充電式のカイロ
ノベルティグッズの3つ目は冬だからこそ持っていたい「カイロ」です。説明不要、とにかく温かいですよ〜。
USB Type-Cで充電し、ボタンを押すと温かくなる充電式カイロ。ストラップホール付きです。なお、ストラップと充電用のUSBケーブルも付属しております。
ノベルティ配布時間
13:00〜 ランタン
14:00〜 カラビナ（ペットボトルホルダー）
16:00〜 カイロ
※いずれもなくなり次第終了
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）
TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
