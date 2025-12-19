このページの本文へ

12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第20回

“ちゃんと便利”な無料ノベルティを揃えました！

12月20日土曜日、“来るだけ特典”がすごすぎる！ 秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」開催

2025年12月19日 16時00分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

ゲーミングPCや周辺機器の
「ここが聞きたかった」を聞けるイベント

　ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。

　前回、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のイベント詳細ページはこちら
 

ちゃんと便利なオリジナルグッズ、作りました

　今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

　今回は、「ランタン」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」「カイロ」の3種類を用意しております。

あなたの想像以上に明るいぞ！ 「ランタン」

「えっ、ここまで明るくなるの!?」ぐらい光ります

　ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体のボタンを押すだけで明るく照らしてくれます。光量もばっちり、防災グッズとしても役立つでしょう。

コンパクトなランタン。単三電池3本で動きます

　単三電池3本で動作します。ボタンを押すことによって、明るさの「強→弱」の切り替えも可能となっております。

めっちゃ明るいです！ ノベルティとは思えないぐらいの光量だ

飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ

「意外と便利だった」という声にお応えして、前回に引き続き登場のノベルティです

　ノベルティグッズの2つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。

カラビナ付きペットボトルホルダーです

　片方にペットボトル飲料をパチっとはめて、もう片方のカラビナをカバンの持ち手やベルトループなどに引っ掛けてお使いください！

ペットボトルのこの部分にパチッとはめます

寒い日の必需品！ 充電式のカイロ

持つと笑顔になっちゃう温かさ！

　ノベルティグッズの3つ目は冬だからこそ持っていたい「カイロ」です。説明不要、とにかく温かいですよ〜。

ストラップホール付きで持ち運びに便利

　USB Type-Cで充電し、ボタンを押すと温かくなる充電式カイロ。ストラップホール付きです。なお、ストラップと充電用のUSBケーブルも付属しております。

電源ボタンで動作。USB Type-Cで充電します

ノベルティ配布時間

13:00〜　ランタン
14:00〜　カラビナ（ペットボトルホルダー）
16:00〜　カイロ
※いずれもなくなり次第終了

ゲーミングPC選びに迷って、暗い闇の中にいませんか？ 私たちが「TOKYO Gaming-PC STREET 6」で明るく照らします

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

