12月20日土曜日、“来るだけ特典”がすごすぎる！ 秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」開催

“ちゃんと便利”な無料ノベルティを揃えました！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPCや周辺機器の

「ここが聞きたかった」を聞けるイベント

ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。

前回、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

ちゃんと便利なオリジナルグッズ、作りました

今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

今回は、「ランタン」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」「カイロ」の3種類を用意しております。

あなたの想像以上に明るいぞ！ 「ランタン」

ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体のボタンを押すだけで明るく照らしてくれます。光量もばっちり、防災グッズとしても役立つでしょう。

単三電池3本で動作します。ボタンを押すことによって、明るさの「強→弱」の切り替えも可能となっております。

飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ

ノベルティグッズの2つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。

片方にペットボトル飲料をパチっとはめて、もう片方のカラビナをカバンの持ち手やベルトループなどに引っ掛けてお使いください！

寒い日の必需品！ 充電式のカイロ

ノベルティグッズの3つ目は冬だからこそ持っていたい「カイロ」です。説明不要、とにかく温かいですよ〜。

USB Type-Cで充電し、ボタンを押すと温かくなる充電式カイロ。ストラップホール付きです。なお、ストラップと充電用のUSBケーブルも付属しております。

ノベルティ配布時間

13:00〜 ランタン

14:00〜 カラビナ（ペットボトルホルダー）

16:00〜 カイロ

※いずれもなくなり次第終了

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）