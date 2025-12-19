このページの本文へ

12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第21回

無料ノベルティも充実、謎解きイベントもございます

12月20日（土）は、豪華プレゼントが当たる！ ゲーミングPCの疑問が解決！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」に行こう!!

2025年12月19日 19時00分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

12月20日、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で待ってます！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

ゲーミングPCの疑問を相談するイベント
今年の悩み、今年のうちに

　ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意しました。

　「ゲーミングPCをその場で売る」イベントではありません。「あなたのゲーミングPCへの疑問の答えを見つける」ためのイベントになっています。

　もちろん、相談するだけではありません。メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

　そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のイベント詳細ページはこちら
 

　そんな「TOKYO Gaming-PC STREET 6」の開催前日、見どころはどこなの？ この記事を読めばわかります！

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ゲーミングPCの選び方がわかる！
・ミニステージが楽しい！
・豪華プレゼントが当たる！
・無料ノベルティもある！
・謎解きに挑戦できる！

会場フロアマップ

ゲーミングPCの選び方がわかる！

　「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のメインは、各メーカーイチオシの最新のゲーミングPCを触れるだけでなく、メーカーの担当者や編集部員と直接相談できる展示ブースです。

　ゲーミングPCといっても、予算の都合などにあわせて、選択肢は無数にあります。「PCでゲームをやってみたいけど、この予算で大丈夫なのか」と悩む人もいれば、「そもそも型番の違いすらわからない……」と困っている人もいるでしょう。

　そこで！ 詳細にパーツ構成（CPU、メモリー、SSDなど）をカスタマイズする「BTO（Build To Order）」と呼ばれる注文方式を知り尽くしたゲーミングBTO PCメーカー、そして、ゲーミング生活の強いお供となる周辺機器を手がけるメーカーの皆様にご協力いただいています。

※写真は2025年10月の「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のものです

　PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐しております。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをていねいに解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したい」という人も大歓迎です。担当者に“直接”聞いてみませんか？

メーカー展示ブースの詳細ページはこちら！
 

ミニステージが楽しい！

豊富なステージプログラムも、「TOKYO Gaming-PC STREET 6」の特徴。メーカーからゲストを招いたコラボステージや、編集部によるトークセッションなど、バラエティー豊かにお送りします。

　もちろん、誰でも観覧無料。タメになる話から、オススメアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

気になるこんなこと、知らなかったあんなこと、たくさん話します（※写真は2025年10月の「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のものです）

ミニステージのスケジュール

時間 ステージ内容
13:30 ゲームの操作性が劇的に変わる！キーマウ＆ヘッドホンを紹介 presented by be quiet!、Razer Japan株式会社、日本HP、Pulsar Gaming Gears、エレコム
14:00 Sycom Compact Works 2026 ​匠の技を、凝縮 presented by サイコム
 

配信は「見やすく・聞きやすく」が基本です！ ゲーミングPCと使いたいオススメ機材 presented by ヤマハミュージックジャパン、Elgato、アバーメディア・テクノロジーズ、Bauhutte（バウヒュッテ）
15:00 BTO PCのオススメ検索！ケースの悩み方、選び方！ presented by パソコンショップSEVEN
 

やりたいタイトルが“入らない問題”に効く解決策 presented by Kingston キングストン、GRAUGEAR
16:00 ゲーマーの強さを支えるもう一つの装備！ ゲーミングディスプレーの魅力 presented by 日本エイサー、BenQ、Nextorage、SilverStone、長尾製作所

　さらに、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！

じゃんけん大会で勝ち上がれば、豪華プレゼントが待っている！（※写真は2025年10月の「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のものです）

ミニステージの詳細ページはこちら！
 

豪華プレゼントが当たる！

　「TOKYO Gaming-PC STREET 6」では、さまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがあります。もちろん、参加はすべて無料です。

　会場入り口ではゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」にご参加いただけます！ まず、入場の際に1回挑戦できます。

入場時の運試し！ 回すだけでも楽しい巨大なガラポンで賞品をゲットしちゃいましょう（※写真は2025年10月の「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のものです）

　また、会場ではガジェットドリームガラポンに参加するためのチケットをもらえるチャンスがあります。BTO PCメーカーのゲーミングPCやパーツなどを展示している「メーカー展示ブース」でお話を聞いて＆相談して、チケットをゲットできます。

ガジェットドリームガラポンに参加するためのチケット

　さらに、会場でスマホからイベントのアンケートに答えていただき、回答が完了した画面を見せていただければ、さらに1枚ゲットできます！

ガラポンでもらえるプレゼントの例1：アイ・オー・データ機器「GigaCrysta EX-GDQ271UA」

ガラポンでもらえるプレゼントの例2：REALFORCE「R4HA11」

　ゲーミングPCの周辺機器やオリジナルグッズなどが次々と当たる……はず。どんどん回しちゃってください！

会場プレゼントの詳細ページはこちら！
 

無料ノベルティもある！

　来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしちゃいましょう。

　今回は、冬の時期にぴったりな「ランタン」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」「カイロ」の3種類を用意しております。

マジで明るい「ランタン」

ペットボトルを付けられる「カラビナ（ペットボトルホルダー）」

とにかく温かい充電式の「カイロ」

ノベルティの詳細ページはこちら！
 

謎解きに挑戦できる！

　毎回大好評！ 親子連れでも参加いただける、秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします。

　参加は無料、どなたでも参加可能。「難しい……」と感じても大丈夫、各店舗にあるQRコードでヒントも用意しております。もちろん、ヒントなしでの真剣勝負も大歓迎ですよ。

　秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には、限定のオリジナルスポーツタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼントいたします。

かわいいタオルがもらえちゃうぞ

　オリジナルのタオルをゲットするために参加するもよし。休日に家族で楽しく遊ぶもよし。年末の思い出作りに、ぜひお越しください！

「謎解き アキバクエストウォーク」の詳細ページはこちら！
 
 

　「TOKYO Gaming-PC STREET 6」なら、CPUとGPUの違いから、「PC、いつ買うべきですか？」という相談まで、あなたの疑問をスッキリ解決！

　性能や価格を知るだけでなく、何より大切な「自分は何をしたいのか」を整理し、理解が深まるイベントです。イルミネーションが輝くこの季節、迷い続けてきたあなたの疑問の闇を我々が明るく照らします。

　クリスマスツリーの下に置かれたプレゼントのように、これからのゲーム体験を少しだけ特別なものにしてくれるイベントです。プレゼントがほしい！ という理由でも大歓迎。ゲーマーからPC自作の初心者まで、12月20日、ぜひお越しください！

「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のイベント詳細ページはこちら
 

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典