12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第22回
今日だけの特別なステージと、謎解きイベントも！
本日20日土曜日、秋葉原で開催中！ 無料ノベルティも豪華プレゼントも用意！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」にゲーミングPCのことを聞きに来てくれ
2025年12月20日 13時30分更新
2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
大盛況でオープン！
ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催中です。
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意しましたほか、メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。
そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！
13時10分現在、オープンしたばかりにもかかわらず、会場はお越しくださったお客様で大盛況！ 雨が降る時間帯もあるので、これから来られる方も、ぜひ気をつけてお越しください。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）
TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
