本日20日土曜日、秋葉原で開催中！ 無料ノベルティも豪華プレゼントも用意！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」にゲーミングPCのことを聞きに来てくれ

今日だけの特別なステージと、謎解きイベントも！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

大盛況でオープン！

ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催中です。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意しましたほか、メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

13時10分現在、オープンしたばかりにもかかわらず、会場はお越しくださったお客様で大盛況！ 雨が降る時間帯もあるので、これから来られる方も、ぜひ気をつけてお越しください。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）