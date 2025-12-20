このページの本文へ

12月20日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」情報まとめ 第22回

今日だけの特別なステージと、謎解きイベントも！

本日20日土曜日、秋葉原で開催中！ 無料ノベルティも豪華プレゼントも用意！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6」にゲーミングPCのことを聞きに来てくれ

2025年12月20日 13時30分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II、オープンしました！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II
大盛況でオープン！

　ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催中です。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意しましたほか、メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

　そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

　13時10分現在、オープンしたばかりにもかかわらず、会場はお越しくださったお客様で大盛況！　雨が降る時間帯もあるので、これから来られる方も、ぜひ気をつけてお越しください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のイベント詳細ページはこちら
 

会場フロアマップ

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

