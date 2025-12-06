秋葉原に、新たな注目グルメスポットが誕生か？

プレスリリースより引用

AKIBA_ICHIが大規模リニューアルに向け、一時休業

秋葉原に新しく強力なグルメスポット（？）ができるかも!?

複合商業施設「秋葉原UDX」（東京都千代田区外神田）の商業ゾーン「AKIBA_ICHI（アキバ・イチ）」が一時営業を終了し、大規模リニューアルを実施することが明らかになった。

開業20周年を迎えるにあたってのリニューアルで、リニューアル前の最終営業日は2026年1月23日（金）となる。

なお、以下の店舗および施設は引き続き、通常通り営業を続けるという。

1階：福島屋、金子屋、ドコモショップ、三菱UFJ銀行ATMコーナー、秋葉原UDX内郵便局

2階：アキバ・スクエア、アキバ・インフォ

4階：UDXギャラリー、UDXギャラリーネクスト、UDXシアター、LIFORK AKIHABARA

5階：BLOSSOM & BOUQUET、ファミマ!!

6階：UDXカンファレンス、UDXクリニックモール

秋葉原に行くことのある人ならご存知かもしれないが、AKIBA_ICHIは「ショーグン バーガー」「お好み焼ゆかり」「須田町食堂」「あぶりどり バリ鳥」など、通好みの飲食店ラインアップで、人気の飲食店スポット。日中も近隣のオフィスで働いている人や、訪日観光客で賑わっているし、夜に行くと、待機列が発生している様子も見かける。

で！ 現場でもそんな具合で人気スポットのAKIBA_ICHIが“リニューアル”するということは、さらにいい感じ、さらにすごい感じのグルメスポットが誕生するのではないか？ と、期待してもいいのではないだろうか。

秋葉原、飲食店も多いけれども、人の数も多いため、駅前でサッと済ませられるいい感じの飲食店はいくらあってもいいと思うぞ。リニューアル後がどんな店舗展開になるのかはまだ判明しておらず、この予想が当たるかどうかはわからないが、期待大である！

秋葉原に来たら、ASCIIのイベントへ！

そして秋葉原といえばASCIIのイベント。ASCII編集部は、ゲーミングPC、BTO PCにまつわる疑問を、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞ける場として「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を12月20日（土）に開催する。

10月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

BTO PCメーカー展示解説

気になること、わからないことはメーカーに直接聞くのが一番ですよね！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。それぞれのこだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けました。

また、PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐しております。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをていねいに解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したい」という人も大歓迎です。

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ！

来場者プレゼント

来場者には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。また、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2025年12月20日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分