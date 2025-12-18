ゲーミングPCを選ぶ前に行くべき場所がある。メーカーに“直接”相談＆実機体験で、「欲しいけど迷う」悩みを解決！

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPCを、周辺機器を

“直接”体験して相談できるイベント

ASCIIは12月20日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」のメーカー展示ブースを一挙にご紹介します！

わからないこと、心配なこと、話したいこと

すべてのお話、大歓迎です！

ゲーミングPCを購入しようにも「どれを選べばいいのか」「パーツの違いがわからない」という疑問が浮かぶことはありませんか？ 年末に大作ゲームを楽しもうとしているけれど、自分のPCのスペックが心配だ……という困りごともあるでしょう。

「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」では、詳細にパーツ構成（CPU、メモリー、SSDなど）をカスタマイズする「BTO（Build To Order）」と呼ばれる注文方式を知り尽くしたゲーミングBTO PCメーカー、そして、ゲーミング生活の強いお供となる周辺機器を手がけるメーカーの皆様にご協力いただいています。

イベント内では、ゲーミングPCや周辺機器などを展示し、選び方などを含めて参加者の皆様と交流するブースも設けます。わからないこと、心配なこと、話したいこと……。担当者に“直接”聞いてみませんか？

「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」に参加いただくメーカーは、BTOパソコンメーカーは「サイコム」「パソコンショップSEVEN」の2社。周辺機器メーカーは「be quiet!」「QNAP」の2社です。

本記事では、各メーカーが展示予定の機材を一挙にご紹介！

性能に妥協なしの小型PCを見よ！ 「サイコム」

コンパクトもパワフルもおまかせ 「パソコンショップSEVEN」

キーボードにこだわり、静音にこだわる 「be quiet!」

セットアップの手軽さをリアルに体験！ 「QNAP」

サイコムが展示するPCはこれだ！

BTOパソコンを取り扱うメーカーの中でも、カスタマイズの自由度はもちろん、エントリー向けのモデルからオリジナリティーあふれる構成まで、豊富なラインナップが特徴のサイコム。

サイコムが今回の展示で掲げるテーマは、「Sycom Compact Works 2026 ──匠の技を、凝縮。」テーマの通り、小さいPC大集合！ 小さいPCをとにかく展示します。小型といっても妥協なしのPCをご覧あれ。展示予定機材は以下になります。

▲Radiant SDM3300X600A

8リットルの容量でありながらビデオカードも搭載可能（標準構成のグラフィックはオンボード）。予算と用途に合わせたカスタマイズが可能な、コンパクトでもパワフルなPC。

CPUにAMD Ryzen 5 8600Gを搭載。メモリーは16GB DDR5、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲Radiant SPX3100B760

容量1.92リットルの省スペースPC。2基の2.5インチSSDを搭載でき、カスタマイズ性も両立しています。

CPUにIntel Core i3-14100を搭載。メモリーは16GB DDR4、SSDは500GBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲G-Master Hydro B850 Cube

人気のデュアル水冷システム搭載「G-Master Hydro」のコンパクトなキューブ型。革新的な内部レイアウトにより、コンパクトでも高い冷却性能を実現しています。

CPUにAMD Ryzen 7 9700X、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載。メモリーは16GB DDR5（8GB×2）、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲G-Master Spear Mini B850A

「ゲーミングPCはもっと小さくても良い。もっと自由でも良い。」という思いから開発されたG-Master Spear Miniシリーズのモデル。ゲーミングPCに求められるさまざまなニーズをよりコンパクトかつミニマルなデザインでまとめ上げたミニタワー型です。

CPUにAMD Ryzen 7 9700X、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)を搭載。メモリーは16GB DDR5（8GB×2）、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲G-Master Velox Mini B850A AMD Edition

およそ19リットルと、サイコムのゲーミングPCの中ではもっともコンパクト。それでも高いプロセッサー性能と最新アーキテクチャにより、快適なゲームプレイを実現する、コンパクトでパワフルなゲーミングPCです。

CPUにAMD Ryzen 5 9600、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを搭載。メモリーは16GB DDR5（8GB×2）、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲Lepton Mini B850A

SFF（Small Form Factor）準拠の超小型設計ながら、水冷CPUクーラーやハイエンドビデオカードも搭載可能で、ワークステーションとしての高い性能を実現したモデル。

CPUにAMD Ryzen 7 9700X、GPUにNVIDIA GeForce RTX5060 Ti 16GBを搭載。メモリーは32GB DDR5（16GB×2）、SSDは2TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲Premium Line Mini B860FD/E2

品質とデザイン、そしてパフォーマンスにこだわったプレミアムラインのコンセプトはそのままに、フルサイズに匹敵する性能で幅広いパワーニーズに応えるモデル。

CPUに Intel Core Ultra 7 265KF、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載。メモリーは32GB DDR5（16GB×2）、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

パソコンショップSEVENが展示するPCはこれだ！

秋葉原で製造から出荷までを一貫しているBTO専業メーカー、セブンアールジャパンによる通販専門のショップ、パソコンショップSEVEN。

マザーボード、CPUクーラー、電源など、すべてのパーツを細かくカスタムできる「フルカスタマイズBTO」に対応。ユーザーのリクエストに細かく答えられる、自分好みの1台がほしい人にぴったりのショップといえます。

イベントでは、メーカーおすすめの2つのモデルを展示予定！

▲ZEFT R66P

最近、注文が増えているというコンパクトなPC。

同社で人気のピラーレス仕様をそのまま小さくしたようなケースで、ピラーレスの見た目に惹かれるけど、サイズが大きくて設置が難しいと思っていた方、コンパクトサイズで“光る”PCが欲しかった方には、特にオススメです。

電源ユニットをマザーボードの下でなく、背面にレイアウトする「デュアルチャンバー仕様」で、ケース内部の空間を最大限に確保。見た目がいいだけでなく、温度がこもらないという特徴もあります。

CPUにAMD Ryzen 7 7800X3Dを搭載。グラフィックはGeForce RTX 5060Ti 8GB、メモリーは32GB DDR5、SSDは1TBとなっています。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲ZEFT Z59J

ケース、電源ユニット、水冷クーラーといった大型部品を、人気のパーツメーカー「Corsair」製で統一したPC。

メッシュパネルから顔を覗かせる、光る3つの大型ファンが特徴的で、見た目のよさと冷却性能を両立している。ケース背面にもファン1個の取り付けが可能で、“前も後ろも光る”仕様にもカスタマイズできます。

話題の横長ディスプレイ「XENEON EDGE 」の搭載を準備中とのことで、見逃せない1台です

CPUにIntel Core Ultra 7-265Kを搭載。グラフィックはGeForce RTX 5070Ti 16GB、メモリーは64GB DDR5、SSDは1TBとなっています。

be quiet!が展示する周辺機器はこれだ！

「be quiet!」はドイツをベースにPC電源、ケース、冷却ソリューションなどを開発している2001年に設立されたブランド。「be quiet!（静かに！）」は単なる名前ではなく、メーカーが掲げる哲学そのものだそう。すべての製品をドイツで開発・設計することにこだわっています。

be quiet!のブースでは、脱着式テンキーなどカスタマイズ性にすぐれるbe quiet!のキーボードを使い、実際にキースイッチを交換して新しいキーボードの楽しみ方を体験できる展示を実施します。

実際にキースイッチやキーキャップの交換方法をレクチャーしてもらいながら作業できるので、初心者の方でも安心です。キーボードカスタマイズの魅力が理解できるだけではなく、be quiet!のキーボードの特徴もばっちりわかりますよ。

実際に展示されるキーボードは以下の2製品です。

▲「Dark Mount」

着脱式で左右に取り付け可能なLCDキー搭載テンキー、メディアドックが特徴のキーボード。テンキー上部にはストリーミングや作業に最適なショートカットボタンがあり、自由に設定できます。本体には3層の防音材を内蔵し、打鍵時の反響音をしっかり抑制。

▲「Light Mount」

「Dark Mount」のテンキーの着脱ギミックやメディアドックのないモデル。アルミ仕上げで高級感を高めているほか、3層のフォーム、ルブ（潤滑剤を塗る処理）済みのキースイッチにより打鍵音を最小限にしている点は同じです。

また、ブースではbe quiet!の静音性にすぐれたPCパーツを、実際にPCへ組み込んで動態展示。展示されるPCケース／パーツは以下になります。

▲「Light Base 600 LX」

反転レイアウト、水平レイアウトへの切り替えが可能な、多用途アドレサブルRGBショーケース型PCケース。PWMファン搭載で冷却と美しさを両立しています。

▲「Light Loop 360mm White」

3基のLight Wings LX PWM高速ファンによる、カラフルであざやかな冷却が可能な水冷クーラー。アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現しています。

▲「Light Wings LX 120mm PWM Reverse White」

サイドまたはボトムの吸気ファンとして理想的な逆回転ブレードを採用。ファン単体としての冷却性能だけでなく、アドレサブルRGBライティングによるあざやかなライティングが特徴。

▲「Pure Power 13 M 850W」

ATX3.1に準拠、PCIe5.1に対応し、ハイエンドGPUにも対応可能。静音性にも配慮した専用設計の120mmファンを搭載した電源ユニット。

QNAPが展示する周辺機器はこれだ！

PCのストレージは有限ですが、最近の大作ゲームはインストールすると数十GBになるタイトルも増えていますよね。

そこで登場するのがNASです。NASとゲーミングPCを組み合わせることにより、自宅のネットワーク内にゲーム本体やデータを逃がすことで、ゲーミングPCのストレージ問題を“低コスト”で解決できるというわけです。

スタイリッシュでインテリアに溶け込みやすいデザインと、誰でもラクに導入できるセットアップの簡単さが魅力のQNAPは以下の3モデルを展示します。

▲TS-216G

家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された2ベイ 2.5GbE仕様のNAS「TS-216G」。

複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、専用のアプリを使うことで、ゲーミングPC周りのデータ管理を効率化できます。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲TBS-h574TX

TBS-h574TXは、ロケ撮影、小規模スタジオ、小規模な映像制作チーム、小規模オフィスユーザー向けに設計されたNASで、プログレードの使用感を誇るThunderbolt 4 オールフラッシュモデル。

インテル Core プロセッサーと高速なインターフェースを搭載しているほか、ホットスワップにも対応。「QuTS hero OS」をプリインストールし、より高度なニーズにも対応します。

詳しいスペックはこちらからどうぞ！

▲QHora-322

QHora-322 は、10GbE／2.5GbEポートを複数備えた10GbE SD-WAN ルーター。

QHora-322をQNAPのNASと組み合わせることで、複数のNAS間でファイルを暗号化ネットワークを介して転送することができるようになります。これは外部からの攻撃や情報の流出を防ぐことにもつながります。

企業向けのメッシュVPNネットワークの構築にも使える製品で、ゲーミングPCを業務で使うプロユーザーや、職務としてゲーミング／ストリーミングに携わる担当者にこそおすすめしたい製品です。

詳しいスペックはこちらからどうぞ！

