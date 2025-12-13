世界三大料理なのに意外と知られていないトルコ料理、実は“超手軽に食べる方法”があります

「世界三大料理」のひとつ、トルコ料理

世界のあちこちには魅力的な料理がたくさんあります。その中でも「特にすごい料理である」と、長い歴史の中で称されてきた料理があります。

それが「世界三大料理」です。知っている人も多いものと思いますが、一応解説します。

一般的に世界三大料理として挙げられるのは、「フランス料理」「中華料理」そして「トルコ料理」ですよね。

技術と美しさが詰め込まれた、美食の代名詞とも言えるフランス料理。豊富な食材と巧みな調理法、地域ごとの多様性も魅力の中華料理。そして、長い歴史が育んだ多様な料理群としてのトルコ料理。納得のラインアップですね。

ただ日本に限って言うと、トルコ料理は他のふたつと比べて、注目される機会が少ないような気もします。

フランス料理は全国各地に専門店も多いですし、結婚式のコース料理としても定番ですよね。とりわけ、お金をかけたディナーやランチを楽しもうという話になれば、候補にあがる機会も多い存在です。まあ、毎日や毎週というレベルで日常的に食べている人がどれほどいるかというと、それはちょっとわかりませんが、贅沢な存在であり、同時に「すぐにイメージがつく」という意味で、身近な存在でもあると思いますね。

中華料理もまた、全国的に場所を問わず見かけますし、気軽に食べられる価格帯のお店から、高級店までさまざまで、比較的多くの人にとって、「日常的な飲食店の候補」のひとつと言える存在だと思います。特に麻婆豆腐とか、回鍋肉とか、飲茶系とか、とても身近な料理じゃないですか。チェーン店も多いですし。

しかしトルコ料理は、（少なくとも日本においては）専門店の数がそれほど多くなかったり、他の2つほどハッキリとした料理のイメージが湧かない人も多そうだったりで、「さ、今日は何を食べようかな？」というシーンで、“候補に上がりにくい”とは言えるんじゃないでしょうか。

おいしくて種類も豊富なトルコ料理

じゃあ実際、トルコ料理ってどんなものなのでしょうか。まず「ケバブ」は代表格ですよね。「知ってるトルコ料理、ひとつ挙げてみて」と言われたら、「ケバブ」って言う人、多そう。

トルコ料理には、ケバブだけじゃなく、「メゼ」と呼ばれる前菜の数々や、野菜の詰め物「ドルマ」、ピスタチオパイの「バクラヴァ」などなど。中東・地中海の雰囲気を持った味わい深い料理がいろいろあるものの、フランス料理、中華料理に比べると、「日常的にひんぱんに食べている人」というのは少ない気もしますね。

どうでしょう。日本人同士の会話を想像してみてください。「昨日、麻婆豆腐食べたんだけどさ」とか「なんか、中華料理食べに行きたいな〜」っていうのは、よくありそうな会話ですよね。

「週末の結婚式、フレンチだったんだけどさ」っていう、これもありますよね。「恵比寿にできたフレンチのお店、高いけどものすごい人気らしいよ」とか。あると思いますね。

でも、「昨日の夜に食べたドルマ、最高だったわ」っていう会話はあまり聞かない気がする。「なんか、甘いもの食べたいよね。バクラヴァとか食べに行かない？」とか。

というわけで、「トルコ料理って、日本人にとっては、フレンチ、中華に比べると、おそらく接する機会が少ないんじゃないかなあ」と言う話でした。そして「でも、世界三大料理に数えられるだけあって、おいしいものが色々あるんですよね」という話でもあります。

ところで東京には、トルコ料理を“ものすごく手軽に”味わえる街がありますよ。ASCIIの読者の方なら、この話がどこに着地するのか、もう推測されているかもしれません。

その街とは、なんと……

なんと……その街とは……！

……その街の名前とは…………！！

秋葉原です！（知ってたよね！）

秋葉原は“ケバブ激戦区”。散歩すれば、そこかしこに香ばしい匂いが漂ってくるほど、ケバブ屋さんが多いんです。日本人にとって、おそらく最も身近なトルコ料理のケバブ、ピタサンドイッチやロールにして提供してくれるお店がたくさんあります。

そしてケバブだけでなく、この記事で挙げたようなバクラヴァなどを提供しているお店もありますよ。ビールなども店内で飲めるところがあります。ビールとトルコ料理って、相性がけっこういいんですよ。いかがですか。今夜、トルコ料理という選択は。

