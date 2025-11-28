Amazonセール情報大紹介！ 第450回
11月28日（金）23:59まで！
【本日終了】Adobe税が10万円→5万円！PhotoshopもPremiere Proも全部入りのCreative Cloud Proに新規対象キャンペーン
2025年11月28日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】新規限定版 Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）登場！
Adobeの最上位プラン「Creative Cloud Pro（12か月版）」が、新規対象キャンペーンとしてAmazonタイムセールに登場中です。
PhotoshopやIllustratorなど20以上のアプリと、Firefly生成AIがセットになったフルパッケージなプランが、参考価格102,960円のところ、51％OFFの50,958円という半額特価に！
こんなにお得なキャンペーンですが、期間は11月28日23時59分まで。Amazonでは12月1日まで、「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品は「タイムセール」の扱いで、本日いっぱいで終了です。
新規対象キャンペーン Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）の特徴
① Firefly生成AIが実質無制限
テキストから画像生成や生成塗りつぶしなど、標準クリエイティブAI機能が無制限で使用可能。さらに動画生成などのプレミアム機能用に4,000クレジットも付与。
② 20以上の最新アプリを利用可能
Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobat Proなど、プロ向けアプリ20種類以上が最新バージョンで使用可能。Windows／Macの2台に加え、iPadやモバイルアプリにも対応。
③ 作業効率を高めるクラウドサービス
リアルタイムの共同編集、20,000以上のフォント、100GBのクラウドストレージなど、チーム作業や素材管理も快適。
お買い得価格で手に入る！
対象者は、「本商品に関して、1アカウントにつき、1本のみご購入可能となります（本ページよりCreative Cloud Pro一度ご購入済みのお客様は再購入不可となります）」とのこと。購入前にAdobeアカウントが対象か確認してください。また、11月28日23:59までの販売です。
繰り返しになりますが、Amazonでは11月21日～12月1日まで「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品はタイムセールの扱いで、11月28日23:59までの販売です。
同様のセールはまた実施されると思いますが、いつになるかは不明。であれば、今 Creative Cloud Proが必要な対象者の方は、この機会に購入するのがお勧めです！！
※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。
※価格はモデルやセール状況によって変動します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス強撥水で雨雪に強い！mozのウィンターブーツが15％オフの4,496円に
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックス冬でも素足で快適！UGGの定番モカシン「Ascot」が33%オフ
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
- この連載の一覧へ