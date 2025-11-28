このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第450回

11月28日（金）23:59まで！

【本日終了】Adobe税が10万円→5万円！PhotoshopもPremiere Proも全部入りのCreative Cloud Proに新規対象キャンペーン

2025年11月28日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】新規限定版 Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）登場！

　Adobeの最上位プラン「Creative Cloud Pro（12か月版）」が、新規対象キャンペーンとしてAmazonタイムセールに登場中です。

　PhotoshopやIllustratorなど20以上のアプリと、Firefly生成AIがセットになったフルパッケージなプランが、参考価格102,960円のところ、51％OFFの50,958円という半額特価に！

　こんなにお得なキャンペーンですが、期間は11月28日23時59分まで。Amazonでは12月1日まで、「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品は「タイムセール」の扱いで、本日いっぱいで終了です

アマゾンでCreative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）を入手

新規対象キャンペーン Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）の特徴

① Firefly生成AIが実質無制限

　テキストから画像生成や生成塗りつぶしなど、標準クリエイティブAI機能が無制限で使用可能。さらに動画生成などのプレミアム機能用に4,000クレジットも付与。

② 20以上の最新アプリを利用可能

　Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobat Proなど、プロ向けアプリ20種類以上が最新バージョンで使用可能。Windows／Macの2台に加え、iPadやモバイルアプリにも対応。

③ 作業効率を高めるクラウドサービス

　リアルタイムの共同編集、20,000以上のフォント、100GBのクラウドストレージなど、チーム作業や素材管理も快適。

お買い得価格で手に入る！

　対象者は、「本商品に関して、1アカウントにつき、1本のみご購入可能となります（本ページよりCreative Cloud Pro一度ご購入済みのお客様は再購入不可となります）」とのこと。購入前にAdobeアカウントが対象か確認してください。また、11月28日23:59までの販売です。

　繰り返しになりますが、Amazonでは11月21日～12月1日まで「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品はタイムセールの扱いで、11月28日23:59までの販売です

　同様のセールはまた実施されると思いますが、いつになるかは不明。であれば、今 Creative Cloud Proが必要な対象者の方は、この機会に購入するのがお勧めです！！

Amazonブラックフライデーのページへ
 

※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。

※価格はモデルやセール状況によって変動します。

アマゾンでCreative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）を入手

