Amazonセール情報大紹介！ 第450回
Amazonブラックフライデーではなくタイムセール
Adobe CC Pro 1年版が10万円→約5万円に！新規対象の半額タイムセールは11/28まで
2025年11月23日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】新規限定版 Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）登場！
Adobeの最上位プラン「Creative Cloud Pro（12か月版）」が、新規対象キャンペーンとしてAmazonタイムセールに登場しました。
PhotoshopやIllustratorなど20以上のアプリと、Firefly生成AIがセットになったプランが、参考価格102,960円のところ、51％OFFの50,958円という半額特価で手に入ります。
Amazonでは12月1日まで、「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品はなぜか「タイムセール」の扱いで、11月28日23:59までの販売のようです。
新規対象キャンペーン Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）の特徴
① Firefly生成AIが実質無制限
テキストから画像生成や生成塗りつぶしなど、標準クリエイティブAI機能が無制限で使用可能。さらに動画生成などのプレミアム機能用に4,000クレジットも付与。
② 20以上の最新アプリを利用可能
Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobat Proなど、プロ向けアプリ20種類以上が最新バージョンで使用可能。Windows／Macの2台に加え、iPadやモバイルアプリにも対応。
③ 作業効率を高めるクラウドサービス
リアルタイムの共同編集、20,000以上のフォント、100GBのクラウドストレージなど、チーム作業や素材管理も快適。
お買い得価格で手に入る！
対象者は、「本商品に関して、1アカウントにつき、1本のみご購入可能となります（本ページよりCreative Cloud Pro一度ご購入済みのお客様は再購入不可となります）」とのこと。購入前にAdobeアカウントが対象か確認してください。また、11月28日23:59までの販売です。
繰り返しになりますが、Amazonでは11月21日～12月1日まで「ブラックフライデー」セールを実施中ですが、本商品はタイムセールの扱いで、11月28日23:59までの販売です。
※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。
※価格はモデルやセール状況によって変動します。
