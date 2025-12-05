このページの本文へ

PFUダイレクトにて2026年1月29日まで販売中

【限定販売】HHKB本体にオプション4種詰め込んだ「HHKB パーフェクトセット」がお買い得価格に

2025年12月05日 07時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

「HHKB パーフェクトセット」が12月4日よりPFUダイレクトにて販売開始

合計金額で8390～9590円お得に買える！

　PFUは2025年12月4日より、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズをより使いやすくするオプション品とのセット「HHKBパーフェクトセット」を直販サイト「PFUダイレクト」にて販売する。価格は4万6500円～5万3000円（税込）。販売期間は2026年1月29日まで。

　これは、HHKB StudioないしHHKB Professional HYBRID Type-Sに、シリコンタイピングベッド、HHKB吸振マットHG、HHKBキーボードルーフ、キーボードポッド2をセットにしたもの。キー配列・カラバリ別で全14種類用意されている。なお、オプション品のみのセットも同時に販売される。

　詳細は「お知らせ」を参照のこと。

写真は、HHKB Studio 英語配列「雪」パーフェクトセット（5万3000円）

写真は、HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「白」パーフェクトセット（4万6500円）

写真は、HHKB Studio専用オプション／ブラック パーフェクトセット（1万5500円）

写真は、HHKB Professional専用オプション／ブラック パーフェクトセット（1万5000円）

※PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行ないます。

