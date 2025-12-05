【限定販売】HHKB本体にオプション4種詰め込んだ「HHKB パーフェクトセット」がお買い得価格に

合計金額で8390～9590円お得に買える！

PFUは2025年12月4日より、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズをより使いやすくするオプション品とのセット「HHKBパーフェクトセット」を直販サイト「PFUダイレクト」にて販売する。価格は4万6500円～5万3000円（税込）。販売期間は2026年1月29日まで。

これは、HHKB StudioないしHHKB Professional HYBRID Type-Sに、シリコンタイピングベッド、HHKB吸振マットHG、HHKBキーボードルーフ、キーボードポッド2をセットにしたもの。キー配列・カラバリ別で全14種類用意されている。なお、オプション品のみのセットも同時に販売される。

詳細は「お知らせ」を参照のこと。

※PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行ないます。