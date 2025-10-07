2025年10月10日(金)23時59分までHYBRID Type-Sなど対象
PFUのHHKB StudioほかAmazonプライム感謝祭で10日まで大セール中
2025年10月07日 19時00分更新
最大26％OFFの大セール！
PFUは2025年10月10日(金)23時59分まで、Amazonプライム感謝祭にて同社のキーボード製品Happy Hacking Keyboard（HHKB）をセール価格で販売する。
セール対象商品は、HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classicなど。
HHKB Studio……6％OFFの4万1500円(税込)
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S……8％OFFの3万3850円
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic……26％OFFの2万800円
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
RICOH Light Monitor (有線タイプ)……18％OFFの5万2200円
RICOH Light Monitor 150 (薄型/軽量/スピーカー内蔵/Type-C/DCI-P3 100％)
RICOH Light Monitor (無線タイプ)……18％OFFの6万5000円
RICOH Light Monitor 150BW (無線/薄型/軽量/スピーカー内蔵/Type-C/DCI-P3 100％)
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。