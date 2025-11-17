石川温のPCスマホニュース解説 第260回
ドコモ苦戦 携帯3社、“値上げ”で明暗
2025年11月17日 07時00分更新
NTTドコモとKDDIが「値上げプラン」をこの夏にスタートさせた。
KDDIは既存プランも値上げしたことで、ARPU（一人あたりの通信料収入）が、昨年同期比で140円もアップした。
解約率も1.21％に留まるなど、KDDIが危惧していた「ユーザーの大量流出」もなんとか回避できたようだ。
NTTドコモは、ネットワーク品質が低下しているせいか、ユーザーの流出が避けられない状態だ。この9月ではMNPで負けを喫し、10月にはなんとか巻き返しを図れた模様だ。
ただ、既存ユーザーを囲い込みつつ、新規ユーザーを獲得するための販促費がかさんでいる。2025年第2四半期では昨年同期比で551億円も増えていた。決算資料にも「これまでにない激しい競争」と記されており、端末の販売施策やショッピングセンターへの出店などで多額のコストを負担しているものと思われる。
前田義晃社長は「他社攻勢の強まりを受け、ハンドセット純増の対前年度増減も悪化している。MNPではポートアウトが120％ぐらいのレベル」と語る。
