ソフトバンク、ついに値上げを決断！ 月913円アップの「ペイトク2」開始＆既存プランも7月から値上げ

ソフトバンクは、新料金プラン「ペイトク2」「テイガク無制限」「ミニフィット2」を6月2日に開始。また、既存プランについてもソフトバンクは7月1日、Y!mobileは6月2日から順次料金を改定。実質的な値上げを進める。

「ペイトク2」は月913円の値上げも

PayPayカードでの決済も対象でポイントが付きやすく

まずは「ペイトク2」。通常の“使い放題系”プランに対し、PayPayで決済をするとポイントがより高いパーセントで付与されることで、利用額が多いほどオトクになるのは既存の「ペイトク」と同じ。

ただし「ペイトク2」では、PayPayアプリでの決済のほか、「PayPayカード」「PayPayカード ゴールド」での決済もポイント還元対象になるのが進化点。また、「PayPayカード ゴールド」であれば、従来の2倍となる10％（上限は月4000円）のポイントが貯まるのもメリットとなる。

基本料金は現行の「ペイトク無制限」の月9625円に対し、「ペイトク2」は913円アップの月1万538円に。ここから「新みんな家族割」で1210円、「おうち割 光セット」で月1100円、「PayPayカード割」で通常カードであれば月330円、ゴールドでは月550円割引。さらに前述のPayPayポイントの還元がある。

「テイガク無制限」は、「メリハリ無制限＋」（月7425円）の後継プランで、月583円アップの月8008円に。「ミニフィット2」は2GBまでが月5258円、5GBまでが付き6358円までの2段階制プラン。

「ソフトバンク」も「Y!mobile」も既存プランは値上げ

Starlink Directや5Gの優先接続も含めて、auを追いかける内容

既存プランでは、ソフトバンクブランドでは以下のようにそれぞれ値上げ。Y!mobileブランドでは、現行プランの「シンプル3」は月220円の値上げも「PayPayカード ゴールド」であれば、「PayPayカード割」の増額で実質同額に。旧プランの「シンプル」「シンプル2」では月330円の値上げ。

値上げの一方で、セットとなるサービスも追加される。まずはサービスエリア外で通信衛星と直接通信が可能な「Starlink Direct」。4月10日開始で、対象プラン（ソフトバンクブランドの全部、Y!mobileの「シンプル」「シンプル2」「シンプル3」）では追加料金なしで利用可能。LINEMOでは月1650円。

また、「ペイトク2」「ペイトク」「テイガク無制限」「メリハリ無制限＋」については、他の5G通信と比べて優先的に無線リソースが割り当てられ、混雑した地域や時間帯でもより高速に利用できる「Fast Access」もセットになる（6月2日開始で5G SA端末が必要）。

さらに「海外データ放題」も開始。200以上の国と地域でデータ通信を無制限、追加料金なしで利用できるというもの。「ペイトク2」「テイガク無制限」では毎月いつでも、「ペイトク」「メリハリ無制限＋」「ミニフィット2」などでは最大5日間利用可能としている。