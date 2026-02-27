石川温のPCスマホニュース解説 第271回
「石川さんに3000円振り込んで」住信SBIネット銀、AIに頼むだけの新サービス開始へ
2026年02月27日 07時00分更新
住信SBIネット銀行（8月からドコモSMTBネット銀行）は、2月27日より「NEOBANK ai」のベータテスト版を開始する。テスター募集には数万人が名乗りを上げたが、普段、同行をアクティブに利用している数千人からスタートするという。
NEOBANK aiは音声やテキストでAIに対して、銀行の手続きをお願いできる、新しい操作体系だ。「石川さんに3000円、振り込んで」とお願いすれば、AIがあらかじめ登録されている石川名義の口座番号を呼び出し、ユーザーに確認を求める。あとはユーザーが了承することで、振り込みが完結する。
「三菱UFJ銀行に1万円、振り込んで」とお願いすると、個人名がないので、自分が所有する別の銀行の口座に振り込みしたいんだと判断するなど、かなり賢い。
音声での振り込みだけでなく、残高照会や、間違えて振り込んでしまったときの「組戻」もAIに頼むことできる。
請求書をカメラやキャプチャーで読み込んで振り込んだり、デビッドカードで支払った明細を集約し家計簿としてまとめたり、引っ越しや名義変更などの手続きを呼び出すというのにも対応している。およそ100近い手続きをAIに任せることが可能だ。
開発陣は「パソコンによるネット銀行、スマートフォンのアプリに続く、ユーザーインターゲースのパラダイムシフトとして、生成AIに取り組んだ」という。
この連載の記事
-
第270回
トピックス楽天モバイル、黒字化の裏で不満噴出 通信設備に“2兆円投資”必要か
-
第269回
トピックス通信費が0円に？ 楽天がモバイルWi-Fiをバラまく本当の狙い
-
第268回
トピックスmineoが“フルMVNO”に挑む理由 格安スマホ市場の変化が背景に
-
第267回
トピックス菅元首相に“ハシゴを外された”楽天モバイルの踏ん張りに期待
-
第266回
トピックススマホ値上げの足音 実質1.6万円のNothing Phoneが“最後の良心”に？
-
第265回
トピックスアップル巧妙な新手数料 スマホ法“肩透かし”で終わる可能性
-
第264回
トピックスKDDI×ローソンが挑む“ニュータウン再生” 住民は不安も、採算に自信
-
第263回
トピックス「アクセシビリティは“人権”」アップルが40年間続ける取り組みとは
-
第262回
トピックスソフトバンクとKDDIが“空の救助網” 雪山遭難、ドローンで発見
-
第261回
トピックススマホ5G“ミリ波”肩透かし 6Gは“センチメートル波”が鍵に
- この連載の一覧へ