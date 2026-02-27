左から 半田英二執行役員、UXデザイン部クリエイティブイノベーションG UXデザインエンジニア 田村義希氏、UXデザイン部サービスデザイングループ 吉岡翼氏、関衛介UXデザイン部長

住信SBIネット銀行（8月からドコモSMTBネット銀行）は、2月27日より「NEOBANK ai」のベータテスト版を開始する。テスター募集には数万人が名乗りを上げたが、普段、同行をアクティブに利用している数千人からスタートするという。

NEOBANK aiは音声やテキストでAIに対して、銀行の手続きをお願いできる、新しい操作体系だ。「石川さんに3000円、振り込んで」とお願いすれば、AIがあらかじめ登録されている石川名義の口座番号を呼び出し、ユーザーに確認を求める。あとはユーザーが了承することで、振り込みが完結する。

「三菱UFJ銀行に1万円、振り込んで」とお願いすると、個人名がないので、自分が所有する別の銀行の口座に振り込みしたいんだと判断するなど、かなり賢い。

音声での振り込みだけでなく、残高照会や、間違えて振り込んでしまったときの「組戻」もAIに頼むことできる。

請求書をカメラやキャプチャーで読み込んで振り込んだり、デビッドカードで支払った明細を集約し家計簿としてまとめたり、引っ越しや名義変更などの手続きを呼び出すというのにも対応している。およそ100近い手続きをAIに任せることが可能だ。

開発陣は「パソコンによるネット銀行、スマートフォンのアプリに続く、ユーザーインターゲースのパラダイムシフトとして、生成AIに取り組んだ」という。