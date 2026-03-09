このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

石川温のPCスマホニュース解説 第272回

アップル、グーグルに引き離される可能性　Androidを変える「先回りAI」の衝撃

2026年03月09日 07時00分更新

文● 石川温

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　いま、Androidが大きく変わろうとしている。

　先日、アメリカ・サンフランシスコで開催されたGalaxy S26シリーズの発表会では「オペレーティングシステム」から「インテリジェントシステム」に進化していくという方向性が示された。

　サムスン電子とグーグルはAIでAndroidそのものを一変させようとしているの。その狙いはどこになるのか。

　グーグルのAndroid Platform & Pixel Software のバイスプレジデント 兼 ジェネラルマネージャーであるシーン・チャウ氏は「先日のGalaxyのイベントは、まさに私たちがAndroidをどこに向かせるつもりなのか。そのチラ見せのようなものだった」と振り返る。

AIがユーザーに“先回り”

　ここ数年、スマートフォンにAIアプリが搭載されてきたが、あくまで「検索の延長」に過ぎないものが多かった。チャットボットとして、単にアプリにテキストを入力する、音声で会話するという従来の操作性の範疇に収まっていた。

　しかし、チャウ氏は「これからプロアクティブなAIになっていく。Androidがユーザーの役に立てると判断したら『お手伝いできますよ』と提案するようになる」と語る。

　プロアクティブとは「先回り」という意味になる。

　これまでのオペレーティングシステムは、ユーザーが画面をタッチしてアプリを起動。やりたいことを終えたら、ホーム画面に戻ったり、次のアプリを起動するといったことを行う。また、アプリアから別のアプリにテキストをコピーするときには、指で長押ししてコピーして、別のアプリを起動、ペーストするといったかなり煩雑な行程が必要だ。

　「アプリの起動や終了など、オペレーティングシステムはアプリの振る舞いを管理するような存在といえる。一方、我々が目指すインテリジェントシステムは、エージェントがプロアクティブな能力を発揮し、ユーザーの意図を理解して、先に提案してくれるようになる」（チャウ氏）。

　例えば、ユーザーの現在地とカレンダーに入っている次の目的地をスマホが把握し、もしかしたらタクシーが必要かもしれないと判断したら、「次に予定している場所に行くためにタクシーが必要ですよね。呼び出しましょうか」とポップアップで知らせるようになるという。

　すでにライドシェアアプリやショッピングアプリ、料理の注文などで、英語と韓国語でのテストを実施。高い成功率が確認されているという。直近ではGalaxy S26シリーズとPixel 10シリーズのベータ版プロダクトに提供予定だ。

これまでのAIは「これを調べるなら、AIに聞いた方がいいかも」といったように、ユーザーが自分で意識してAIを使っていた。

　しかし、これからは「AIが必要な情報を必要なタイミングで提示してくる。AIがユーザーの手助けをするようになっていくだろう」（チャウ氏）という。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥49,800
2
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥113,770
3
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
￥135,700
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥108,800
5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
￥53,820

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
3
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,780
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
￥13,980
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,099
10
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン