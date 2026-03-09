石川温のPCスマホニュース解説 第272回
アップル、グーグルに引き離される可能性 Androidを変える「先回りAI」の衝撃
2026年03月09日 07時00分更新
いま、Androidが大きく変わろうとしている。
先日、アメリカ・サンフランシスコで開催されたGalaxy S26シリーズの発表会では「オペレーティングシステム」から「インテリジェントシステム」に進化していくという方向性が示された。
サムスン電子とグーグルはAIでAndroidそのものを一変させようとしているの。その狙いはどこになるのか。
グーグルのAndroid Platform & Pixel Software のバイスプレジデント 兼 ジェネラルマネージャーであるシーン・チャウ氏は「先日のGalaxyのイベントは、まさに私たちがAndroidをどこに向かせるつもりなのか。そのチラ見せのようなものだった」と振り返る。
AIがユーザーに“先回り”
ここ数年、スマートフォンにAIアプリが搭載されてきたが、あくまで「検索の延長」に過ぎないものが多かった。チャットボットとして、単にアプリにテキストを入力する、音声で会話するという従来の操作性の範疇に収まっていた。
しかし、チャウ氏は「これからプロアクティブなAIになっていく。Androidがユーザーの役に立てると判断したら『お手伝いできますよ』と提案するようになる」と語る。
プロアクティブとは「先回り」という意味になる。
これまでのオペレーティングシステムは、ユーザーが画面をタッチしてアプリを起動。やりたいことを終えたら、ホーム画面に戻ったり、次のアプリを起動するといったことを行う。また、アプリアから別のアプリにテキストをコピーするときには、指で長押ししてコピーして、別のアプリを起動、ペーストするといったかなり煩雑な行程が必要だ。
「アプリの起動や終了など、オペレーティングシステムはアプリの振る舞いを管理するような存在といえる。一方、我々が目指すインテリジェントシステムは、エージェントがプロアクティブな能力を発揮し、ユーザーの意図を理解して、先に提案してくれるようになる」（チャウ氏）。
例えば、ユーザーの現在地とカレンダーに入っている次の目的地をスマホが把握し、もしかしたらタクシーが必要かもしれないと判断したら、「次に予定している場所に行くためにタクシーが必要ですよね。呼び出しましょうか」とポップアップで知らせるようになるという。
すでにライドシェアアプリやショッピングアプリ、料理の注文などで、英語と韓国語でのテストを実施。高い成功率が確認されているという。直近ではGalaxy S26シリーズとPixel 10シリーズのベータ版プロダクトに提供予定だ。
これまでのAIは「これを調べるなら、AIに聞いた方がいいかも」といったように、ユーザーが自分で意識してAIを使っていた。
しかし、これからは「AIが必要な情報を必要なタイミングで提示してくる。AIがユーザーの手助けをするようになっていくだろう」（チャウ氏）という。
この連載の記事
-
第271回
AI「石川さんに3000円振り込んで」住信SBIネット銀、AIに頼むだけの新サービス開始へ
-
第270回
トピックス楽天モバイル、黒字化の裏で不満噴出 通信設備に“2兆円投資”必要か
-
第269回
トピックス通信費が0円に？ 楽天がモバイルWi-Fiをバラまく本当の狙い
-
第268回
トピックスmineoが“フルMVNO”に挑む理由 格安スマホ市場の変化が背景に
-
第267回
トピックス菅元首相に“ハシゴを外された”楽天モバイルの踏ん張りに期待
-
第266回
トピックススマホ値上げの足音 実質1.6万円のNothing Phoneが“最後の良心”に？
-
第265回
トピックスアップル巧妙な新手数料 スマホ法“肩透かし”で終わる可能性
-
第264回
トピックスKDDI×ローソンが挑む“ニュータウン再生” 住民は不安も、採算に自信
-
第263回
トピックス「アクセシビリティは“人権”」アップルが40年間続ける取り組みとは
-
第262回
トピックスソフトバンクとKDDIが“空の救助網” 雪山遭難、ドローンで発見
- この連載の一覧へ