ドコモ、通信品質すばやく改善へ　ノキアのシステムで

NTTドコモは11月25日、ノキア製の「Self-Organizing Network（SON）」を導入し、LTEネットワークと連携したノキア製5G基地局装置の運用自動化を実現したと発表した。複数ベンダーの基地局装置で構成されたLTEネットワークとの連携を含むケースとしては、国内初となる。

ドコモでは従来、LTEネットワークに専用のシステムを用いてきたが、ノキア製5G基地局の導入を機に、双方を手動で連携するシステムを採用。これにより連携自体は実現できたものの、運用の効率化や迅速な品質改善が難しいという課題も浮き彫りとなっていた。

今回、ドコモが導入したSONは、ネットワークの状態変化の検出、設定変更の必要性の判断、適切な設定変更の実施といった作業をシステムが自律的に対応するというもの。これにより、同社は人間の担当者の作業時間削減（最大90%）やタイムリーできめ細やかな品質改善、人為的なミスによる通信への影響の抑止などを実現するとしている。