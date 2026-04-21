Natural AI Phone 筆者撮影

ソフトバンクは「Natural AI Phone」を4月24日に発売する。

メーカーはアメリカのスタートアップであるBrain Technologiesだ。

特徴はNatural AIで、ユーザーとの会話が情報として蓄積、管理されていく。蓄積された情報をもとにNatural AI がユーザーの意図を予測しながら、スマホでやりたいことをサポート、提案してくれるというものだ。

例えば、レストランのSNSを見ている際、次にお店を予約し、Googleカレンダーに登録。さらに友人にLINEのメッセージを飛ばすといったことが、アプリをいちいち切り替えることなく、シームレスに操作できるようになるという。

スマホでAIといえば、GeminiやChatGPTなどがアプリでサービスを提供している。

Natural AIもオリジナルスマートフォンなんて作らずに、アプリを作り、幅広いユーザーに提供すれば良さそうなものだが、Brain TechnologiesのCEOであるJerry Yoe氏は「既存のスマートフォンはアプリがそれぞれ独立しており、ユーザーの意図を横断的に理解して連動することが難しい。この課題を解決するにはOSのカーネルレベルからAIを組み込む独自のアーキテクチャを採用する必要があった。コンピューターやツールに人が合わせるのではなく、人の考え方に近い仕組みをゼロから構築する必要があった」と語った。