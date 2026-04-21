石川温のPCスマホニュース解説 第276回
ソフトバンク、独自のAIスマホを発売へ グーグル相手に勝算はあるのか
2026年04月21日 07時00分更新
ソフトバンクは「Natural AI Phone」を4月24日に発売する。
メーカーはアメリカのスタートアップであるBrain Technologiesだ。
特徴はNatural AIで、ユーザーとの会話が情報として蓄積、管理されていく。蓄積された情報をもとにNatural AI がユーザーの意図を予測しながら、スマホでやりたいことをサポート、提案してくれるというものだ。
例えば、レストランのSNSを見ている際、次にお店を予約し、Googleカレンダーに登録。さらに友人にLINEのメッセージを飛ばすといったことが、アプリをいちいち切り替えることなく、シームレスに操作できるようになるという。
スマホでAIといえば、GeminiやChatGPTなどがアプリでサービスを提供している。
Natural AIもオリジナルスマートフォンなんて作らずに、アプリを作り、幅広いユーザーに提供すれば良さそうなものだが、Brain TechnologiesのCEOであるJerry Yoe氏は「既存のスマートフォンはアプリがそれぞれ独立しており、ユーザーの意図を横断的に理解して連動することが難しい。この課題を解決するにはOSのカーネルレベルからAIを組み込む独自のアーキテクチャを採用する必要があった。コンピューターやツールに人が合わせるのではなく、人の考え方に近い仕組みをゼロから構築する必要があった」と語った。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第275回
トピックス日本のミリ波どうなる？ カギを握るのはやはりiPhoneか
-
第274回
トピックスiPhoneが変えた日本 キャリアとメーカーを揺るがした20年
-
第273回
トピックスANAモバイル開始、その裏で存在感を放つIIJ JALとの違いも鮮明に
-
第272回
トピックスアップル、グーグルに引き離される可能性 Androidを変える「先回りAI」の衝撃
-
第271回
AI「石川さんに3000円振り込んで」住信SBIネット銀、AIに頼むだけの新サービス開始へ
-
第270回
トピックス楽天モバイル、黒字化の裏で不満噴出 通信設備に“2兆円投資”必要か
-
第269回
トピックス通信費が0円に？ 楽天がモバイルWi-Fiをバラまく本当の狙い
-
第268回
トピックスmineoが“フルMVNO”に挑む理由 格安スマホ市場の変化が背景に
-
第267回
トピックス菅元首相に“ハシゴを外された”楽天モバイルの踏ん張りに期待
-
第266回
トピックススマホ値上げの足音 実質1.6万円のNothing Phoneが“最後の良心”に？
- この連載の一覧へ