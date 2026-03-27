石川温のPCスマホニュース解説 第273回
ANAモバイル開始、その裏で存在感を放つIIJ JALとの違いも鮮明に
2026年03月27日 07時00分更新
ANAは2026年3月24日、MVNOサービス「ANAモバイル」を開始した。
最大の特長は月額料金の20％がマイルとして積算されるというものだ（契約月にはさらに500マイル付与）。
マイルの場合、ショッピングなどで1マイル1円相当として利用できる一方で、特典航空券と替えれば、何倍もの価値に生まれ変わる。
例えば、ニューヨークまでビジネスクラスで往復する場合、特典航空券はマイルが10万マイル（税金などは別）あれば取得できるが、実際のチケット代は100万円となっている。つまり、マイルは使い方によって1円だったり、時には10円の価値にも化けるのだ。
仮にデータ容量を30GB、5分のかけ放題というNTTドコモ「ahamo」と同じ設定にすると、ANAモバイルでは月額3250円となるが、毎月650マイルが付与される。ANAでマイルを溜めまくっている人からみれば、相当、魅力的な料金とマイルの設定になっているのではないか。
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