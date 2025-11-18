じゃ、あとはよろしく！　Windows、ついにAIエージェントがアプリを操作可能に

マイクロソフトは近日公開のWindowsプレビュー版で、開発者向けプライベートプレビューとして、アプリ操作を自動化する実験的なエージェント機能を追加すると明らかにした。

「エージェントワークスペース」と呼ばれる仕組みで、AIエージェントがユーザーとは別の専用アカウントと独立した作業空間を使い、アプリ操作やファイル処理を裏側で進められるようにする。

エージェントワークスペースはユーザーのデスクトップとは隔離されており、必要な権限だけを与えて動作させることで、安全性と透明性を確保する狙いだ。

エージェントにはドキュメントやダウンロードなど6つの既定フォルダーへの読み書きが許可されるが、設定からいつでも無効化できる。

エージェントは自律的に動くため攻撃を受ける可能性があり、Windowsは行動ログの保全、最小権限、ユーザーの明確な承認といった原則を重視し、誤作動や不正操作を防ぐ設計を進めている。

特に近年問題視されている「クロスプロンプトインジェクション」のような攻撃に備え、段階的に安全策を強化していく方針だ。