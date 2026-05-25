石川温のPCスマホニュース解説 第280回
楽天モバイルにとってpovoは“毒リンゴ” ローミング終了後の行方は？
2026年05月25日 07時00分更新
普段、Xをボーッと眺めている中、ひときわ注目しているアカウントが楽天モバイルの公式サポートアカウント（@Rmobile_Support）だ。
楽天モバイルのユーザーがネットワーク品質に不満をつぶやいていると、そのコメントに対して、丁寧に返信を書いている。
楽天モバイル公式サポートアカウントの返信を見ていると、自分の行動範囲ではないネットワーク品質がどれくらいなのかがなんとなく把握できるのだ。
楽天モバイルユーザーのほとんどが料金プランには満足している。しかし、「もうちょっとちゃんとつながって欲しい」と思っているのが実情のようだ。
楽天モバイルは現状、KDDIのネットワークに依存している。山間部だけでなく、都心部でもKDDIのローミングで接続しているエリアが存在する。
ただ、都心部においてはトラフィックが増えているということもあり、KDDIと楽天モバイルの関係に変化が出始めているようだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第279回
トピックス「ahamoだけ遅い」は誤解──ドコモ値上げに立ちはだかる通信品質問題
-
第278回
トピックス銀行職員のBeReal騒動はなぜ起きた 問うべきはリテラシーではなくスマホ管理だ
-
第277回
トピックスドコモ、ソフトバンクも始めた「Starlink Direct」 KDDIが打ち出す“中身”の違いとは
-
第276回
トピックスソフトバンク、独自のAIスマホを発売へ グーグル相手に勝算はあるのか
-
第275回
トピックス日本のミリ波どうなる？ カギを握るのはやはりiPhoneか
-
第274回
トピックスiPhoneが変えた日本 キャリアとメーカーを揺るがした20年
-
第273回
トピックスANAモバイル開始、その裏で存在感を放つIIJ JALとの違いも鮮明に
-
第272回
トピックスアップル、グーグルに引き離される可能性 Androidを変える「先回りAI」の衝撃
-
第271回
AI「石川さんに3000円振り込んで」住信SBIネット銀、AIに頼むだけの新サービス開始へ
-
第270回
トピックス楽天モバイル、黒字化の裏で不満噴出 通信設備に“2兆円投資”必要か
- この連載の一覧へ