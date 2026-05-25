楽天 三木谷浩会長 編集部撮影

普段、Xをボーッと眺めている中、ひときわ注目しているアカウントが楽天モバイルの公式サポートアカウント（@Rmobile_Support）だ。

楽天モバイルのユーザーがネットワーク品質に不満をつぶやいていると、そのコメントに対して、丁寧に返信を書いている。

楽天モバイル公式サポートアカウントの返信を見ていると、自分の行動範囲ではないネットワーク品質がどれくらいなのかがなんとなく把握できるのだ。

楽天モバイルユーザーのほとんどが料金プランには満足している。しかし、「もうちょっとちゃんとつながって欲しい」と思っているのが実情のようだ。

楽天モバイルは現状、KDDIのネットワークに依存している。山間部だけでなく、都心部でもKDDIのローミングで接続しているエリアが存在する。

ただ、都心部においてはトラフィックが増えているということもあり、KDDIと楽天モバイルの関係に変化が出始めているようだ。