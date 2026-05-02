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石川温のPCスマホニュース解説 第278回

銀行職員のBeReal騒動はなぜ起きた　問うべきはリテラシーではなくスマホ管理だ

2026年05月02日 07時00分更新

文● 石川温

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Unsplash appshunter.io

　西日本シティ銀行は2026年4月30日、職員がインターネット上に投稿した動画や画像が拡散されていることを謝罪した。

　動画や画像は営業店の執務室内を撮影したもので、顧客の個人情報などが記載されたホワイトボードが写っていたという。

“若手社員の失敗”で片づけるのは無理

　すでに報道されているが、これはフランス発のSNSである「BeReal」を通じたものだった。BeRealとは1日1回、ランダムな時間に通知が届き、2分以内に撮影、共有しなければならない。もちろん、無視してもいいのだが、2分以内に投稿するとボーナスが与えられる。

　通知には2分間のカウントダウンを行うタイマーが表示されるため、慌てていまの状況を撮影、投稿してしまう。

　投稿は1日で消え、公開範囲は友人（または友人の友人）のみとなっている。自分が投稿しないと友人の投稿も見られないため、投稿へのプレッシャーが高まるのだ。

　BeRealは数年前に流行った印象がある。それまで、いかに写真を盛るかの「映え」が優先されたが、写真を加工できない、リアルないまを共有するとあって、若年層を中心に人気が出た。

　西日本シティ銀行の騒動を受けて、SNS上では「ITリテラシー教育が足りてない」「研修などをキチンとしていれば騒動は防げたのではないか」という指摘が出ている。

　確かにおっしゃるとおりだが、単に「若手社員の失敗」で片づけるのも無理があるように感じる。

　「社員のモラル」に責任を押しつけるようでは、再発は防げない。

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